Torre Squillace avrà una nuova statua dedicata a Lucio Battisti. Lo ha annunciato sui canali social il sindaco di Nardò, Pippi Mellone. Il primo cittadino ha rimarcato come la statua in bronzo oggetto di furto nei giorni scorsi e ritrovata oggi dalla Polizia in un appartamento a Lizzanello, non potrà essere utilizzata perché gravemente danneggiata e ormai irrecuperabile.

La marina neretina non solo avrà una nuova statua dedicata al suo amato cantautore ma, come annunciato da Mellone, sarà interessata da un progetto di riqualificazione per oltre un milione di euro.