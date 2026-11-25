Torre Squillace avrà una nuova statua dedicata a Lucio Battisti. Lo ha annunciato sui canali social il sindaco di Nardò, Pippi Mellone. Il primo cittadino ha rimarcato come la statua in bronzo oggetto di furto nei giorni scorsi e ritrovata oggi dalla Polizia in un appartamento a Lizzanello, non potrà essere utilizzata perché gravemente danneggiata e ormai irrecuperabile.
La marina neretina non solo avrà una nuova statua dedicata al suo amato cantautore ma, come annunciato da Mellone, sarà interessata da un progetto di riqualificazione per oltre un milione di euro.
Continua a leggere
- PoliticaFuturo Nazionale si organizza nel Salento: la sfida di Vannacci al centrodestra parte da Nardò
- Archivio NotizieLecce, oltre 20mila presenze negli infopoint. All’ex Agip le escursioni restano al palo
- PoliticaMantovano: in manovra misure di sostegno per le piccole imprese
- Politica8 Agosto, On. Gemma: “via libera alla data storica delle vittime sul lavoro”
- PoliticaApprovato il Piano di Azione finale per l’attuazione degli interventi PNRR
- PoliticaMinerva: "Tony, un politico gentile che ha fatto dell'umanità e dell'ascolto la cifra del suo impegno istituzionale"