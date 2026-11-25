Dal 23 al 29 novembre 2026, il movimento pallavolistico pugliese si stringe in un abbraccio ideale e commosso in occasione della “Settimana di Federica”, un’iniziativa promossa dal CR FIPAV Puglia per onorare la memoria dell’arbitro nazionale Federica De Luca e del suo figlioletto Andrea, tragicamente vittime di femminicidio nel giugno del 2016.

Anche quest’anno la ASD Dream Volley Nardò risponde presente, aderendo con profonda convinzione alle direttive federali e trasformando lo sport in un veicolo di educazione, rispetto e sensibilizzazione civile.

In occasione delle gare in programma durante la settimana, il Pala “Andrea Pasca” e tutti i campi in cui le nostre formazioni saranno impegnate si fermeranno per un momento di profonda riflessione: verrà osservato un minuto di silenzio prima di ogni fischio d’inizio; sugli spalti e nei pressi del segnapunti saranno posizionati due palloncini bianchi, un fiore e il cartellone ufficiale con l’hashtag che unisce tutta la regione: #ilvolleyperfedericaeandrea ; i nostri arbitri e i nostri tecnici indosseranno un fiocco o una fascetta rossa, simbolo tangibile dell’opposizione ferma e quotidiana a ogni forma di abuso e violenza.

La voce delle nostre ragazze, l’iniziativa congiunta con l’A9 Pallacanestro Nardò:

Il rispetto, l’educazione e la parità non si celebrano soltanto con i gesti istituzionali, ma si allenano ogni giorno dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Proprio per questo motivo, in occasione del 25 novembre – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – la Dream Volley Nardò ha scelto di unire le forze con la squadra di pallacanestro maschile A9 Pallacanestro Nardò.

Al termine delle sedute di allenamento, le nostre atlete e i cestisti neretini hanno preso parte a una speciale registrazione a bordo campo, mettendo la propria voce e il proprio volto al servizio di un messaggio corale e fortissimo. Un’unica grande comunità sportiva cittadina che dice no alla violenza, i cui mini-video confluiranno in un unico filmato ufficiale che verrà diffuso sui canali social di entrambe le società proprio nella giornata di mercoledì 25 novembre.

Lo sport insegna il valore delle regole, della lealtà e del sostegno reciproco. Oggi, in nome di Federica e Andrea, e di tutte le donne che lottano per la propria libertà, la Dream Volley Nardò rinnova il suo impegno più autentico:

«Contro ogni forma di violenza. Sempre. Insieme.»