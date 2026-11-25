Lei, la dottoressa Nunzia Piccinno è una ricercatrice d’Arte Sacra, senza disdegnare uno sguardo sulle cose fatto a mano ed in casa. “Lo zaino da me creato-dichiara la dottoressa Piccinno-non è un semplice accessorio fatto a mano, ma una vera e propria opera d’arte tessile da indossare: un pezzo unico in cui progettazione ingegneristica, armonia cromatica e sensibilità scultorea si fondono in perfetto equilibrio. L’estetica di questa creazione, che potremmo definire un’art-couture botanica dal sapore folk contemporaneo, nasce dall’incontro tra la tradizione calda e narrativa delle piastrelle floreali e una visione moderna di alta artigianalità d’autore”. Nel lavoro della signora salta subito agli occhi la tavolozza cromatica ricca, profonda e sorprendentemente armonica: i toni caldi e avvolgenti dell’ocra dorato, del marrone tabacco, del rosa antico e del prugna dialogano con il verde e con accenti di lilla e blu notte, dando vita a un mosaico vibrante che cattura lo sguardo senza mai risultare eccessivo. Aprendo lo zaino, questa ricchezza esterna lascia spazio a un cuore luminoso di feltro giallo intenso, rifinito con una pratica tasca interna, che non solo garantisce struttura e protezione, ma regala una sferzata di luce ogni volta che lo si apre.

​“Osservando i volumi e le forme-sostiene l’Autrice-la patta frontale si impone come il vero manifesto artistico dell’opera: le tre grandi foglie d’acero lavorate a coste — nei toni del verde, del giallo ocra e del blu notte — e i tre fiori tridimensionali sovrapposti emergono dal piano come un autentico altorilievo rinascimentale della bottega dei Della Robbia, mentre l’asimmetria voluta delle foglie rompe la geometria regolare dei riquadri sottostanti, conferendo movimento, naturalezza e vitalità organica. Allo stesso tempo, come nelle tele dorate di Gustav Klimt, motivi geometrici e motivi floreali si intrecciano in una superficie preziosa, dove ogni riquadro è un piccolo quadro autonomo legato agli altri da una cornice coerente, mentre l’accostamento dei colori puri e luminosi ricorda la pennellata vibrante di Claude Monet, capace di trasformare un insieme di fili in un giardino fiorito sospeso tra fine estate e autunno”. Dietro questa esuberanza decorativa si nasconde però una struttura rigorosa e sapiente che richiama il modernismo organico di Antoni Gaudí: una solida ossatura portante — fatta dalla base rinforzata, dalla colonna centrale dei moduli, dal cordino intrecciato di chiusura e dal robusto manico tubolare marrone — sostiene un rivestimento vivo e naturale, fatto di petali, nervature e colori che sembrano sbocciare direttamente dalla materia.

​“C’è in questo lavoro-conclude la Piccinno- lo sguardo attento e affettuoso di Giovanni Pascoli per le piccole meraviglie del mondo naturale, come la nervatura di una foglia d’acero o il cuore di un fiore che sboccia, unito alle corrispondenze di Charles Baudelaire, in cui colori, forme e intrecci dialogano tra loro evocando emozioni e ricordi. Ogni punto all’uncinetto racchiude infatti una precisa filosofia dell’elogio della lentezza e della metamorfosi, fatta di tempo, pazienza e presenza mentale: è l’opposto della produzione veloce e impersonale, un saper fare che diventa bellezza duratura, dove nulla è lasciato al caso e ogni dettaglio — dalla targhetta handmade alla chiusura a scatto — parla di cura e identità”.

​A rendere questo pezzo davvero straordinario, oltre alla sua bellezza e alle sue grandi dimensioni, è la sua intelligenza progettuale e la sua doppia funzione. Grazie ai passanti studiati sul retro, la tracolla si dispone a “V” sulle spalle, distribuendo in modo equilibrato il peso e lasciando le mani completamente libere durante le passeggiate, i viaggi o le giornate piene di impegni. Con un gesto semplice e intuitivo, però, la stessa tracolla può essere sganciata dal retro e agganciata nella parte superiore, affiancando il manico tubolare rigido, per trasformare istantaneamente lo zaino in un’elegante borsa a spalla o a mano, perfetta per un contesto più cittadino o raffinato. È una creazione che ispira perché dimostra come la creatività, quando incontra la tecnica e la passione, possa trasformare semplici gomitoli di filo in un oggetto carico di carattere, utilità e poesia.

Insomma Paese o Città che vai le sorprese dei nostri intellettuali come la signora, due lauree, pubblicazioni d’alto livello, editing , davvero non finiscono mai! Allora intellettuale e buoi sempre dei paesi tuoi!