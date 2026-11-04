Conti di Lecce, nuove polemiche. Salvemini: “Avevo ragione sulle criticità”. Poli Bortone: “Gli errori del Piano restano”

LECCE – “Salvemini sembra più preoccupato di stabilire chi abbia acceso la luce che di spiegare ai cittadini quanto sia costato attraversare il tunnel”. Adriana Poli Bortone replica così al suo predecessore dopo la pronuncia della Corte dei conti sul risanamento di Palazzo Carafa. Il disavanzo è sceso a circa 28 milioni, quasi 6,7 in meno del previsto, e gli obiettivi intermedi del Piano sono stati raggiunti. Sul punto più contestato, però, i giudici confermano la tesi di Carlo Salvemini. Il contributo statale aggiuntivo legato al Patto per Lecce deve servire ad anticipare il ripiano del disavanzo. Il Comune aveva ritenuto di poterlo usare per compensare le entrate da multe escluse dal Piano. Per la Corte, quel ragionamento “risulta privo di basi normative nonché foriero di possibili erronee rappresentazioni contabili”. Quindi, nel prossimo bilancio, bisognerà cambiare strategia.

La differenza tra il contributo effettivamente assegnato e quello previsto, circa 1,14 milioni di euro, va quindi aggiunta alla quota da destinare al ripiano, iscritta come prima voce di spesa nel bilancio di previsione. Per gli esercizi 2024 e 2025, tuttavia, il recupero superiore alle attese è stato sufficiente perché la finalità di anticipare il rientro “sia stata egualmente raggiunta”. È il passaggio su cui insiste Poli Bortone, che rivendica di aver dato conto sia del rilievo contabile sia del risultato ottenuto. Per i prossimi esercizi, intanto, i magistrati chiedono di calcolare correttamente la quota di ripiano e di verificare il recupero a consuntivo, nel rispetto di norme “non passibili di interpretazioni ‘creative’”.

“La soddisfazione per i risultati è anche mia”, ha dichiarato Salvemini, rivendicando il Patto sottoscritto con il Governo nel 2022 e le scelte fiscali che lo accompagnarono. L’ex sindaco attribuisce il recupero aggiuntivo soprattutto agli oltre quattro milioni di gettito Irpef in più rispetto alle previsioni e al maggiore contributo statale. Contesta alla giunta di volersi intestare il risultato mentre denuncia gli errori del Piano e ricorda che, all’insediamento, avrebbe potuto rimodularlo. Poli Bortone ribatte di aver sempre riconosciuto che il risanamento era cominciato con la precedente amministrazione e che al risultato hanno contribuito le maggiori entrate Irpef e le risorse stanziate dal Governo Meloni. Rivendica però il lavoro svolto dalla sua giunta per fornire chiarimenti e rettifiche e arrivare all’approvazione del Piano nel marzo 2026. “Salvemini può rivendicare le proprie scelte; non può pretendere che il lavoro successivo diventi invisibile”.

La sindaca richiama la riformulazione dell’aprile 2024, dichiarata inammissibile dalla Corte, e l’inserimento dei proventi delle multe, poi esclusi perché vincolati al miglioramento della viabilità. Riconosce che già nella delibera del 2024 figurava la correzione della scadenza dal 2033 al 2028, giudicata doverosa dai magistrati. Poi torna alla scelta originaria del predissesto e chiede quali alternative fossero state valutate, se fosse possibile ridurre il peso dei sacrifici e se la durata inizialmente prevista fosse proporzionata alla situazione. La capacità di recupero emersa negli anni, osserva la stessa Poli Bortone, da sola non basta a dimostrare che la procedura fosse evitabile.

La delibera accerta il raggiungimento degli obiettivi intermedi al 30 giugno 2026. Nel triennio 2023-2025 il recupero ha superato del 19 per cento il traguardo fissato dal Piano. Nel 2025 i risparmi sul personale e sulle prestazioni di servizi sono stati superiori alle previsioni ed è stato ridotto il tasso sull’anticipazione di liquidità. Il tempo medio di pagamento è sceso da oltre 63 giorni nel 2021 a 22 nel 2025. È cresciuta la disponibilità di cassa, i debiti certi, liquidi ed esigibili sono passati da 4,28 milioni a circa 531mila euro e dal 2022 il Comune non ricorre ad anticipazioni di tesoreria.

La spesa corrente complessiva, invece, resta sopra l’obiettivo e per i giudici servono “incisivi interventi, non più procrastinabili”. Le entrate dei servizi a domanda individuale sono migliorate, ma restano sotto le previsioni, e quelle extratributarie sono ancora inferiori ai livelli del 2021. Nel 2025 il Comune ha incassato il 78,30 per cento delle entrate accertate nell’anno, contro l’80,58 del 2024. Sui crediti degli anni precedenti la quota riscossa è scesa dal 24,45 al 19,03 per cento. La Corte rileva “gravi criticità” anche negli incassi da contrasto all’evasione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità si è ridotto soprattutto perché dal bilancio sono stati stralciati 24,6 milioni di vecchi crediti. A febbraio 2026 risultavano iscritti a ruolo circa 63 milioni di crediti tributari e 135,6 milioni di multe. I magistrati chiedono di proseguire il recupero anche sulle somme stralciate e affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di gestire con attenzione i residui e di quantificare correttamente vincoli e accantonamenti. Il richiamo riguarda in particolare il fondo per il contenzioso, perché per alcune cause pendenti il Comune non ha accantonato somme. I revisori dovranno riferire alla Corte sull’attuazione delle singole misure nel prossimo monitoraggio semestrale.

Poli Bortone ricorda che il Comune ha attivato la definizione agevolata delle entrate comunali e ha aderito alla rottamazione quinquies. “I risultati saranno misurati sugli incassi effettivi”, dice la sindaca, che punta a consolidare il recupero, garantire i servizi e verificare se il percorso possa chiudersi in anticipo. Ringrazia infine i dipendenti comunali per aver tenuto in piedi i servizi negli anni del predissesto e sostiene che, per il peso sopportato, qualcuno debba loro anche delle scuse. “Quando dico che iniziamo a intravedere la luce significa rassicurare i cittadini sul fatto che continueremo a lavorare per uscire da questa difficile stagione”.