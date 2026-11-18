La posizione di Federaziende sulla nuova disciplina del salario giusto, sulla contrattazione collettiva e sulle recenti pronunce dei Tribunali di Bari e Roma.

Federaziende ritiene necessario intervenire nel dibattito sulla nuova disciplina del cosiddetto «salario giusto», introdotta dall’articolo 7 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito nella Legge 25 giugno 2026, n. 112.

La questione non è soltanto giuridica, ma investe direttamente il futuro delle relazioni industriali, il pluralismo sindacale, la libertà della contrattazione collettiva e la tutela dei lavoratori e delle imprese.

La posizione di Federaziende è chiara: il contratto collettivo rappresenta uno strumento fondamentale per garantire condizioni economiche e normative dignitose, ma non può essere considerato una certificazione assoluta e irrevocabile della legittimità costituzionale di ogni trattamento retributivo.

1. L’articolo 36 della Costituzione viene prima di qualsiasi automatismo contrattuale

L’articolo 36 della Costituzione stabilisce un principio inderogabile: ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Si tratta di un diritto costituzionale che non può essere compresso da interpretazioni amministrative, accordi collettivi o disposizioni legislative.

La nuova disciplina individua nella contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative un riferimento per determinare il trattamento economico complessivo.

Tale previsione deve essere letta nel rispetto della Costituzione e non può essere interpretata come una presunzione assoluta secondo cui qualsiasi retribuzione prevista da un contratto collettivo individuato dalla legge sia, automaticamente e in ogni circostanza, sufficiente e proporzionata.

Il contratto collettivo costituisce un parametro qualificato, non un’esenzione dal rispetto dei principi costituzionali.

2. Le pronunce dei Tribunali di Bari e Roma confermano la centralità del controllo giudiziale

La recente giurisprudenza offre indicazioni particolarmente significative.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8699 del 10 settembre 2026, e il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3273 del 16 settembre 2026, hanno affrontato il rapporto tra la nuova disciplina del salario giusto e il potere del giudice di verificare l’effettiva adeguatezza della retribuzione.

Il principio che emerge è di particolare importanza: il rinvio legislativo ai contratti collettivi maggiormente rappresentativi non può impedire al giudice di verificare se il trattamento economico concretamente riconosciuto al lavoratore rispetti i parametri dell’articolo 36 della Costituzione.

Diversamente, si finirebbe per attribuire alla contrattazione collettiva un potere di sottrazione al controllo di costituzionalità sostanziale della retribuzione, incompatibile con la tutela costituzionale del lavoratore.

Il giudice, pertanto, può utilizzare anche parametri ulteriori rispetto ai minimi contrattuali, purché la propria valutazione sia adeguatamente motivata.

Questa impostazione si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che da tempo riconosce al giudice del lavoro il potere di verificare la conformità della retribuzione ai criteri di sufficienza e proporzionalità.

Non si tratta di negare il valore della contrattazione collettiva, ma di riconoscerne il corretto ruolo nell’ordinamento costituzionale.

3. Federaziende difende il pluralismo contrattuale e la libertà sindacale

Esiste, tuttavia, un’altra questione che Federaziende considera altrettanto importante.

La rappresentatività sindacale e datoriale non può diventare uno strumento di monopolio della contrattazione collettiva.

L’articolo 39 della Costituzione tutela la libertà dell’organizzazione sindacale. Questo principio deve trovare concreta applicazione anche nelle relazioni industriali e nella contrattazione collettiva.

Federaziende ritiene che il contrasto al dumping contrattuale sia un obiettivo condivisibile e necessario. Non è accettabile che si utilizzino contratti collettivi al solo scopo di comprimere artificialmente il costo del lavoro, ridurre le tutele o alterare la concorrenza tra imprese.

Ma contrastare il dumping non significa riconoscere un’esclusiva contrattuale a un ristretto numero di organizzazioni.

La rappresentatività deve essere verificata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, tenendo conto della consistenza associativa, della presenza effettiva nel settore, della diffusione territoriale e della partecipazione concreta alle relazioni industriali.

Non può essere sufficiente una semplice etichetta di organizzazione storica o maggiormente rappresentativa.

La qualità di un contratto collettivo deve essere valutata sulla base dei contenuti, delle tutele effettivamente garantite e della rappresentatività reale dei soggetti che lo sottoscrivono.

4. La contrattazione collettiva non è soltanto una questione di paga base

Federaziende ritiene inoltre riduttivo valutare la qualità di un contratto collettivo esclusivamente attraverso il confronto tra i minimi tabellari.

Un contratto collettivo è un sistema organico di regolazione del rapporto di lavoro.

La valutazione deve comprendere il trattamento economico complessivo, le mensilità aggiuntive, gli istituti indiretti e differiti, il welfare contrattuale, la bilateralità, la previdenza complementare, l’assistenza integrativa, la formazione professionale, la classificazione del personale e le tutele normative.

Occorre considerare anche le specificità dei settori produttivi, delle mansioni, dell’organizzazione aziendale e delle dimensioni delle imprese.

Non è corretto confrontare contratti differenti prendendo in considerazione soltanto una singola voce retributiva, ignorando l’insieme delle condizioni economiche e normative previste.

Federaziende sostiene una contrattazione che sappia coniugare dignità del lavoro, sostenibilità economica delle imprese, produttività e competitività.

5. Nessuna impresa deve essere lasciata nell’incertezza

Le recenti pronunce giudiziarie pongono anche un problema di certezza del diritto.

Se un’impresa applica un contratto collettivo sottoscritto da organizzazioni comparativamente rappresentative, rispetta i minimi retributivi, versa regolarmente i contributi e osserva tutti gli istituti contrattuali, deve poter contare su un quadro normativo chiaro e prevedibile.

È evidente che il rispetto del contratto collettivo non costituisce uno scudo assoluto contro ogni eventuale contestazione fondata sull’articolo 36 della Costituzione.

Ma è altrettanto evidente che non si può trasformare il controllo giudiziale in un meccanismo automatico di revisione generalizzata dei trattamenti economici.

L’eventuale intervento del giudice deve essere fondato su una valutazione concreta, riferita alle mansioni, alla quantità e qualità del lavoro, ai livelli retributivi e agli elementi di raffronto pertinenti.

Non basta affermare che un altro contratto prevede una retribuzione superiore per concludere automaticamente che quella applicata dall’impresa sia illegittima.

Servono criteri oggettivi, motivazioni adeguate e una valutazione complessiva.

La tutela del lavoratore e la certezza delle regole per l’impresa non sono obiettivi contrapposti: sono due condizioni indispensabili per un mercato del lavoro sano.

6. La posizione di Federaziende: cinque principi irrinunciabili

Alla luce di queste considerazioni, Federaziende afferma i seguenti principi:

1. Centralità dell’articolo 36 della Costituzione: nessun contratto collettivo può derogare al diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

2. Valore della contrattazione collettiva: i CCNL costituiscono lo strumento fondamentale per disciplinare i rapporti di lavoro e determinare trattamenti economici e normativi adeguati.

3. Pluralismo sindacale e datoriale: la rappresentatività deve essere accertata attraverso criteri oggettivi, senza discriminazioni o rendite di posizione a favore di organizzazioni predeterminate.

4. Contrasto al dumping contrattuale: occorre combattere i contratti utilizzati per comprimere illegittimamente salari e tutele, senza confondere il contrasto al dumping con l’esclusione delle organizzazioni legittimamente operanti.

5. Certezza del diritto e sostenibilità aziendale: il sistema deve garantire ai lavoratori retribuzioni dignitose e alle imprese regole chiare, proporzionate e concretamente applicabili.

7. La proposta di Federaziende

Federaziende ritiene necessario avviare un confronto tra Governo, Ministero del Lavoro e parti sociali per definire criteri trasparenti di misurazione della rappresentatività e strumenti oggettivi di valutazione dell’adeguatezza dei trattamenti economici complessivi.

Occorre valorizzare l’Archivio nazionale dei contratti collettivi del CNEL, rafforzare la trasparenza dei dati sulla rappresentatività e promuovere un sistema nel quale ogni contratto possa essere valutato per ciò che effettivamente garantisce.

È inoltre necessario evitare che l’incertezza interpretativa produca un aumento indiscriminato del contenzioso e penalizzi soprattutto le piccole e medie imprese, che rappresentano una componente essenziale del sistema produttivo italiano.

Il salario giusto non può essere soltanto uno slogan legislativo: deve diventare il risultato di una contrattazione seria, responsabile e realmente rappresentativa.

CONCLUSIONE

Federaziende non difende i salari bassi, non difende il dumping contrattuale e non considera la contrattazione collettiva uno strumento per comprimere i diritti dei lavoratori.

Difende, al contrario, il diritto a una retribuzione dignitosa, il valore della contrattazione collettiva, la libertà sindacale, il pluralismo delle rappresentanze e la libertà di iniziativa economica delle imprese.

La nuova disciplina del salario giusto deve essere interpretata e applicata in modo coerente con i principi costituzionali.

Un contratto collettivo qualificato è un importante punto di riferimento, ma non può diventare una certificazione automatica e insindacabile della sufficienza di ogni retribuzione.

Allo stesso tempo, il controllo giudiziale deve fondarsi su criteri seri, oggettivi e adeguatamente motivati, evitando automatismi che generino incertezza e contenzioso.

Il lavoro deve essere giusto per chi lavora, sostenibile per chi fa impresa e regolato da una contrattazione libera, autentica e responsabile.

Questa è la posizione di Federaziende: non il monopolio di pochi, non il dumping di nessuno, ma dignità del lavoro, pluralismo contrattuale e libertà d’impresa nel rispetto della Costituzione.