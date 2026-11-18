1 of 7

PUGLIA – Il tarallino più antico finora conosciuto ha circa 2.500 anni. È stato trovato a Oria, tra le offerte deposte nel santuario messapico di Monte Papalucio. Insieme alle ricerche sulle birre antiche, sarà al centro della mostra “Alle radici del gusto. Pane, cereali e bevande fermentate nell’Italia meridionale antica”. La mostra è curata dall’Università del Salento, con il coordinamento dei professori Grazia Semeraro, Florinda Notarstefano e Girolamo Fiorentino, ed è stata inaugurata oggi, 18 novembre a Pechino, durante l’evento dell’Ambasciata d’Italia a Pechino “Merenda italiana: i prodotti da forno italiani e pugliesi. Tradizione, benessere e opportunità per il mercato cinese”. L’evento fa parte dell’11ª Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che quest’anno ha la Puglia come ospite d’onore. Non a caso, agli ospiti sono state donate delle confezioni di tarallini con il logo di Monte Papalucio fatte produrre per l’occasione dall’amministrazione comunale di Oria.

Il percorso, con quattro pannelli e testi in italiano e cinese, va dal quadro generale al caso specifico, abbracciando le scoperte archeologiche fatte negli insediamenti della Puglia antica nel corso delle pluridecennali ricerche condotte dall’Università del Salento, con un focus sugli studi di tipo bioarcheologico ed archeometrico svolte nei laboratori dell’Ateneo. Si parte dal cibo nel mondo antico: le risorse principali (cereali, legumi, olio, vino), le fonti per studiarle (testi, iconografia, resti vegetali e animali) e le origini di quella che oggi chiamiamo dieta mediterranea. Si passa poi all’alimentazione nella Puglia antica, con una particolare attenzione al Salento dei Messapi e dei Greci: dal pane più antico di Puglia rinvenuto a Roca e datato al XII secolo a.C. alle offerte vegetali e di preparati a base di farine (“prodotti da forno”) rinvenuti in significative quantità nel santuario di Oria. Si segue infine la strada “dal chicco al pane, dal cereale alla birra”: le fasi di lavorazione dei cereali, dalla macinatura alla cottura, e le bevande fermentate. Le analisi chimiche condotte all’Università del Salento sui vasi del villaggio di Castello di Alceste (San Vito dei Normanni, VIII–VI secolo a.C.) hanno individuato tracce di bevande fermentate a base di cereali, probabilmente orzo, e di frutta. Ogni pannello ha un QR code che rimanda a una pagina di approfondimento in italiano e in cinese, con testi aggiuntivi, crediti delle immagini e fonti bibliografiche.

Il cuore della mostra sono dunque le scoperte fatte dagli archeologi del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento diretto dal professor Girolamo Fiorentino, professore di Bioarcheologia e Archeobotanica.

Scoperte come quelle emerse grazie agli scavi del santuario di Monte Papalucio a Oria, iniziati tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta e che hanno svelato il tipo di offerte destinate a Demetra e a sua figlia Persefone. Accanto alle oreficerie, tra cui laminette d’argento dorato che ornavano le vesti delle immagini divine, sono arrivati fino a noi i doni bruciati durante i sacrifici: fichi, melograni, spighe di grano e d’orzo. Tra questi resti carbonizzati c’erano anche impasti a base di farinacei con la forma inconfondibile del tarallino, circolare e di piccole dimensioni. Le analisi al microscopio elettronico hanno mostrato che erano fatti con farina di frumento finemente macinata e con un impasto non lievitato. Sono gli esempi più antichi di uno dei prodotti più tipici della cucina pugliese. Questi reperti, restaurati di recente, sono tornati a Oria e oggi arricchiscono le collezioni del Museo Archeologico e dei Messapi.

L’altra scoperta riguarda la birra. Le ricerche UniSalento nel sito del Castello di Alceste, dirette dalla professoressa Semeraro, hanno documentato la produzione di bevande fermentate a base di cereali. Recenti approfondimenti svolti nell’ambito del progetto PRIN 2022 PNRR “POTOR. People, Pots and Drinks. An interdisciplinary approach to drinking and commensal practices in pre-Roman southern Italy”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, di cui Notarstefano è Principal Investigator, hanno permesso di analizzare 99 vasi dell’età del Ferro combinando analisi chimiche dei residui organici, studio dei microresti vegetali, tracce d’uso e archeologia sperimentale, con la produzione di birra d’orzo in un vaso ricostruito. I risultati, pubblicati nel 2026 sulla rivista Heritage, mostrano che la ceramica decorata locale serviva a preparare e servire bevande fermentate a base di cereali, frutta e miele, aromatizzate con erbe come il timo e con resina di pino: bevande di prestigio, controllate dalle élite emergenti e condivise nei banchetti della comunità.

«Portare a Pechino la storia del pane e della birra nel Salento antico – commenta la professoressa Semeraro, co-direttrice dell’An-Lai School e responsabile della cooperazione con la Northwest University di Xi’an – significa raccontare qualcosa che il pubblico cinese conosce bene. Anche in Cina i cereali sono alla base della cultura alimentare. Le analisi sui vasi di Castello di Alceste ci dicono che già tra l’VIII e il VI secolo a.C. le comunità indigene del Salento sapevano trasformare l’orzo e la frutta in bevande fermentate. È un sapere tecnico raffinato, legato ai momenti dell’incontro e del rito. Questa mostra nasce dalla collaborazione con la Northwest University di Xi’an, che ha già dato vita al percorso di doppio titolo in Beni Culturali dell’An-Lai School. Studentesse e studenti italiani e cinesi si formano insieme, con due lauree riconosciute nei due Paesi, e imparano a guardare il patrimonio da due prospettive diverse. È la dimostrazione che l’archeologia non studia solo monumenti, ma anche i gesti quotidiani che ci accompagnano ancora oggi. E che può diventare un terreno comune su cui costruire legami duraturi tra persone e istituzioni».

«Presentare questa mostra a Pechino, nella Settimana della Cucina Italiana nel Mondo che quest’anno ha la Puglia come ospite d’onore, è per noi motivo di grande soddisfazione – aggiunge la professoressa Notarstefano -. Ringraziamo l’Ambasciata d’Italia a Pechino per averci voluto in un appuntamento dedicato proprio ai prodotti da forno: è il contesto ideale per far capire che dietro un alimento di oggi ci sono una storia lunghissima e un lavoro di ricerca rigoroso. Abbiamo scelto di realizzare tutti i contenuti in italiano e in cinese perché volevamo una mostra che il pubblico cinese potesse davvero fare propria. È un piccolo esempio di come l’università possa portare la propria ricerca fuori dalle aule e dai laboratori e diventare un ponte tra culture che hanno in comune un profondo rispetto per la tradizione e per il cibo».

«Quello che arriva a Pechino è il risultato di un lavoro che comincia da tracce minuscole: un seme carbonizzato, un frammento di impasto, un residuo sul fondo di un vaso», dichiara il direttore Fiorentino. «L’archeobotanica e le analisi di laboratorio – prosegue – ci permettono di leggere in questi resti quali piante si coltivavano, come venivano trasformate e quale posto avevano nella vita delle comunità antiche. È un sapere che nasce dal dialogo tra archeologi, botanici e chimici, e che il nostro Dipartimento coltiva da decenni nei suoi laboratori. Ma guardare al passato serve anche a ragionare sul presente. Conoscere i cereali e le tecniche agricole dell’antichità vuol dire riscoprire una biodiversità che rischiamo di perdere e che oggi può aiutarci a ripensare un’agricoltura più sostenibile, capace di adattarsi ai cambiamenti del clima».

La mostra rientra nell’ambito della missione della delegazione UniSalento guidata dalla rettrice Maria Antonietta Aiello, fino al 19 novembre. L’obiettivo è mostrare al pubblico cinese quanto siano antichi alcuni gesti e prodotti che caratterizzano ancora oggi la tradizione gastronomica italiana, e come la ricerca archeologica possa raccontarli e restituirli al presente.