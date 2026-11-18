La Cassa Edile della provincia di Lecce ha erogato nei giorni scorsi il Bonus Casa 2006, misura “una tantum”, agli operai edili salenti titolari o contitolari di un contratto di locazione o di un mutuo per l’acquisto della prima casa: 36mila euro complessivi, equamente divisi tra i beneficiari che hanno presentato la domanda.

Un’azione concreta quella posta in essere dall’Ente Bilaterale, che ha partecipato al bando indetto dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, CNCE, venendo incontro in modo concreto alle esigenze degli operai e delle loro famiglie in un momento congiunturale complicato dal caro vita e dalle incertezze legate agli aumenti generalizzate delle spese.

«Una misura attiva pensata per i lavoratori di un settore, quello dell’edilizia – sottolinea il presidente della Cassa Edile di Lecce, Nicola Delle Donne – che rimane strategico per lo sviluppo strutturale ed economico di un territorio. L’azione dell’Ente è tesa ogni giorno a venire incontro alle esigenze di un asset fondamentale per la crescita, accompagnando al contempo quelle che sono le necessità delle imprese e dei lavoratori che assicurano professionalità e impegno».

«Misure concrete quelle messe in campo – sottolinea Salvatore Listinge, vicepresidente della Cassa Edile della Provincia di Lecce – in un momento complesso come quello attuale. La volontà è di continuare a essere presenti accanto ai lavoratori. A breve verranno presentate nuove possibilità a favore degli edili salentini. La Cassa Edile si conferma volano di diritti e sempre prossima alle esigenze dei suoi iscritti».

Ricevute le proprie richieste di riferimento stornate dall’elenco nazionale, la Cassa Edile della provincia di Lecce ha provveduto ad effettuare le prime verifiche in ordine ai requisiti soggettivi richiesti per il lavoratore, ovverosia che l’operaio edile fosse in forza e regolarmente denunciato alla Cassa Edile e rispondesse alle richieste previste dal bando.

«Al Bonus Casa indetto da CNCE – precisa Daniele Verdesca, direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce – hanno avuto diritto i lavoratori regolarmente denunciati in cassa edile con almeno una mensilità effettivamente versata nei 12 mesi precedenti alla presentazione della richiesta».

Valutata la corretta documentazione pervenuta dal lavoratore, gli uffici dell’Ente Bilaterale hanno provveduto a chiudere la pratica nei 20 giorni dal ricevimento della stessa, attivando al contempo la richiesta di finanziamento alla CNCE ed effettuando infine l’accredito al richiedente.

Cassa Edile della provincia di Lecce è l’Ente Bilaterale territoriale del comparto edile, composto da Ance Lecce, Confartigianato Lecce, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Lecce, attivo da 60 anni sul territorio e vicino quotidianamente a imprese e lavoratori delle costruzioni, con l’impegno assiduo teso a garantire una sempre più compiuta regolarità e legalità del mercato.