Puglia – Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio ancora molte nubi alternate a schiarite, con possibilità di locali piovaschi sui settori settentrionali. In serata e nella notte tempo generalmente asciutto con nuvolosità variabile.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo perturbato con piogge e acquazzoni diffusi; neve sulle Alpi dai 1300-1600 metri. Al pomeriggio precipitazioni che si spostano sulle regioni di nord-est con ancora neve sui rilievi dai 1200-1400 metri. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con nubi basse lungo la Pianura Padana ed ampi spazi di sereno altrove.

AL CENTRO

Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali specie su Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio ancora qualche piovasco sulle regioni Tirreniche con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata e in nottata ampi spazi di sereno su tutti i settori, salvo residui addensamenti bassi sulle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche pioggia tra Molise, Campania e Sardegna settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni che persistono sui medesimi settori, con qualche piovasco anche sulla Calabria Tirrenica. In serata e in nottata tempo in miglioramento salvo piogge residuali sulla Calabria.

Temperature minime in calo al centro e sulla Sardegna, stabili o in rialzo altrove. Massime in rialzo al sud, stabili o in diminuzione altrove.

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