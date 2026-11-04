Morte sul lavoro a Villa Marchesi: una condanna, assolti l’esecutore dei lavori e il direttore dei lavori

NOVOLI (Lecce) – Oggi il Tribunale di Lecce, I Sezione penale in composizione monocratica (giudice dott.ssa Elena Coppola), ha letto il dispositivo della sentenza di primo grado sul processo che riguardava la morte di Stefano Vetrugno, operaio edile di 32 anni.

Il 18 giugno 2018, intorno alle 6.30, Vetrugno stava pulendo la balaustra in pietra leccese sul lastrico solare della sala ricevimenti Viilla Marchesi, a Novoli. Quattro colonnine della balaustra hanno ceduto e l’uomo è precipitato da circa cinque metri d’altezza, morendo sul colpo. Il lavoro si svolgeva senza ponteggio né altre opere provvisionali.

Erano imputati di omicidio colposo: Mario Damiano Pati, legale rappresentante della società proprietaria della struttura; Dario Montanaro, presidente della cooperativa che nel 2009 aveva eseguito i lavori di costruzione; l’architetto Carlo Leaci, direttore dei lavori. Il Tribunale ha condannato il solo Pati alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Ha inoltre disposto una provvisionale di 70.000 euro, che Pati dovrà versare in solido con il responsabile civile. ITAP S.r.l. Montanaro e Leaci sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. La sentenza è di primo grado e può essere appellata.

I difensori e le parti nel processo: Mario Damiano Pati: avvocati Giuseppe Romano e Francesco Vergine; Dario Montanaro: avvocati Roberto Rella e Laura Indennidate; Carlo Leaci: avvocati Luigi Covella e Giusy Torre

Parti civili (Vito, Alessandro e Massimiliano Vetrugno): avvocata Francesca Grazia Conte.

Responsabile civile con l’avvocato Daniele Causo. Pubblico Ministero: Alberto Santacatterina.