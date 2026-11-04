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Lecce, al via i lavori ai ponticelli: riapre il sottopasso tra via Puccini e via Corvaglia, il Vicesindaco di Lecce Roberto giordano Anguilla: previsto un investimento complessivo di 110.000 euro”.