Lecce, al via i lavori ai ponticelli: riapre il sottopasso tra via Puccini e via Corvaglia, il Vicesindaco di Lecce Roberto giordano Anguilla: previsto un investimento complessivo di 110.000 euro”.
LECCE – Partiti ufficialmente i lavori di riqualificazione e riapertura del sottopasso carrabile che collega via Giacomo Puccini a via Luigi Corvaglia. Un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza, destinato a migliorare sensibilmente la fluidità del traffico e la viabilità complessiva del quartiere.
L’opera, seguita con particolare attenzione dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dal Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, prevede un investimento complessivo di 110.000 euro. I fondi necessari alla realizzazione dell’intervento provengono dai proventi derivanti dalle sanzioni alla disciplina urbanistica, come approvato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 433 dello scorso 8 ottobre 2026.
I dettagli dell’intervento e i tempi di esecuzione
L’opera è stata aggiudicata all’impresa Nuzzaci Strade S.r.l. (con sede a Bari) per un importo contrattuale di 97.198,78 euro oltre IVA (comprensivo dei costi per la manodopera e per gli oneri della sicurezza).
Il piano dei lavori prevede una tabella di marcia serrata:
Inizio cantiere: 3 novembre 2026
Durata prevista: 60 giorni naturali e consecutivi
Ultimazione lavori: 2 gennaio 2027
La squadra tecnica incaricata di supervisionare l’opera vede impegnati il Dott. Carmine Nuzzaci nel ruolo di Dirigente del Settore LL.PP., l’Ing. Giovanni Puce in qualità di Direttore dei Lavori e il Funz. Tecn. Dott. Andrea Errico come Responsabile Unico del Progetto e Coordinatore per la Sicurezza.
Con la conclusione del cantiere all’inizio del nuovo anno, la zona dei “ponticelli” tornerà a essere pienamente fruibile, restituendo alla città un’arteria di collegamento fondamentale per la mobilità urbana.
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