Lecce, al via i lavori ai ponticelli: riapre il sottopasso tra via Puccini e via Corvaglia, il Vicesindaco di Lecce Roberto giordano Anguilla: previsto un investimento complessivo di 110.000 euro”.

​LECCE – Partiti ufficialmente i lavori di riqualificazione e riapertura del sottopasso carrabile che collega via Giacomo Puccini a via Luigi Corvaglia. Un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza, destinato a migliorare sensibilmente la fluidità del traffico e la viabilità complessiva del quartiere.

​L’opera, seguita con particolare attenzione dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dal Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, prevede un investimento complessivo di 110.000 euro. I fondi necessari alla realizzazione dell’intervento provengono dai proventi derivanti dalle sanzioni alla disciplina urbanistica, come approvato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 433 dello scorso 8 ottobre 2026.

​I dettagli dell’intervento e i tempi di esecuzione

​L’opera è stata aggiudicata all’impresa Nuzzaci Strade S.r.l. (con sede a Bari) per un importo contrattuale di 97.198,78 euro oltre IVA (comprensivo dei costi per la manodopera e per gli oneri della sicurezza).

​Il piano dei lavori prevede una tabella di marcia serrata:

​Inizio cantiere: 3 novembre 2026

​Durata prevista: 60 giorni naturali e consecutivi

​Ultimazione lavori: 2 gennaio 2027

​La squadra tecnica incaricata di supervisionare l’opera vede impegnati il Dott. Carmine Nuzzaci nel ruolo di Dirigente del Settore LL.PP., l’Ing. Giovanni Puce in qualità di Direttore dei Lavori e il Funz. Tecn. Dott. Andrea Errico come Responsabile Unico del Progetto e Coordinatore per la Sicurezza.

​Con la conclusione del cantiere all’inizio del nuovo anno, la zona dei “ponticelli” tornerà a essere pienamente fruibile, restituendo alla città un’arteria di collegamento fondamentale per la mobilità urbana.