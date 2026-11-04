Gps, accessi ai social e una crisi coniugale segnata da intenti suicidari: assolto dall’accusa di stalking

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Un GPS che sarebbe stato installato sull’automobile dell’ex moglie per seguirne gli spostamenti e ripetuti tentativi di accedere ai suoi profili social per conoscerne abitudini e frequentazioni. Erano alcune delle contestazioni al centro del processo per atti persecutori aggravati nei confronti di Cosimo Pizzolante, 50enne di Castrignano del Capo, conclusosi con l’assoluzione. A pronunciare la decisione è stato il giudice Rosangela D’Aiuto, della Prima sezione penale del Tribunale di Lecce, che ha assolto l’imputato ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale e rigettato la richiesta risarcitoria di 30 mila euro avanzata dalla parte civile quest’ultima rappresentata dall’avvocato Antonio Manco. Pizzolante, invece, era assistito dall’avvocato Luigi Casarano.

La vicenda si inseriva nel contesto della fine del rapporto coniugale. Secondo l’accusa, tra settembre 2024 e febbraio 2025 l’uomo avrebbe tenuto una serie di comportamenti diretti a controllare la vita dell’ex moglie: presunti appostamenti e pedinamenti, tentativi di accesso alle comunicazioni e l’installazione di un dispositivo di localizzazione sull’auto. Condotte alle quali la contestazione collegava uno stato di ansia e paura e il cambiamento delle abitudini di vita della donna.

Durante il dibattimento sono state messe a confronto le dichiarazioni della persona offesa, la ricostruzione dell’imputato e le testimonianze difensive, insieme agli atti acquisiti al processo.

Uno dei punti sui quali si è concentrata la difesa ha riguardato proprio il presunto GPS. L’avvocato Casarano ha contestato la ricostruzione del suo rinvenimento, soffermandosi sulle modalità con cui l’oggetto sarebbe stato individuato e successivamente mostrato. La difesa ha valorizzato anche il racconto di Pizzolante, che aveva riferito di essersi recato personalmente nell’abitazione in cui si discuteva del dispositivo e di essersi riconosciuto in una fotografia allegata al fascicolo.

Nel processo ha trovato spazio anche il racconto della grave crisi personale attraversata dall’imputato, segnata da manifestazioni di intenti suicidari. Le deposizioni hanno descritto momenti di profonda sofferenza, il coinvolgimento dei familiari e l’intervento dei soccorsi. La difesa ha richiamato queste circostanze per ricostruire la condizione di fragilità psicologica di Pizzolante nel periodo interessato dalle contestazioni.

Il lavoro difensivo ha poi ripercorso la successione degli altri episodi, le comunicazioni fra gli ex coniugi e i contatti mantenuti per le due figlie. Attraverso la lettura incrociata delle deposizioni, l’avvocato Casarano ha sostenuto che le risultanze non consentissero di ritenere provati oltre ogni ragionevole dubbio gli elementi del reato contestato.

Il giudizio di primo grado si è concluso con l’assoluzione e il rigetto della richiesta risarcitoria della parte civile. Le motivazioni saranno depositate entro trenta giorni e consentiranno di conoscere le ragioni della decisione e quali elementi il Tribunale abbia ritenuto determinanti.