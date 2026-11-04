Doppia inchiesta antidroga e antimafia: Dda invoca 14 condanne e 3 assoluzioni

SALENTO – La Dda di Lecce vibra il proprio atto d’accusa e invoca le richieste – tra condenne e assoluzioni – a carico dei 17 imputati, finiti sotto processo con rito ordinario (la stragrande maggioranza dei soggetti coinvolti è stata processata in abbreviato), nell’ambito della doppia inchiesta Sud Est e Ultina Fermata.

La pm Giovanna Cannarile ha sollecitato 6 anni er 9 mesi per l’ex commercialista Antonio Baldari, 44 anni, di Lecce; 1 anno e 6 mesi per Alexander Carlà, 26 anni, residente a Lecce così come per Chiara Carlà, 29 anni, di Lecce; 8 anni per Pasquale Conte, 36 anni, di Aradeo; 1 anno e 6 mesi per Andrea Giuseppe De Mitri, 50 anni, di Copertino; 6 anni e 8 mesi per Donato Donadei, 62 anni, di Parabita; 1 anno e 8 mesi per Barbara Gaetani, 51 anni, di Lecce; 2 anni e 9 mesi per Anna Lorena Lubelli, 65 anni, di Lecce; 13 anni ad Antonio Alvaro Montinari, 54 anni, di Lecce; 3 anni a Pierluigi Penza, 74 anni, di Lecce; 4 anni e 6 mesi per Vito Penza, 39 anni, di Lecce; 2 anni e 8 mesi a Giuliana Santarcangelo, 51 anni, di Policoro, provincia di Matera così come per Nicoletta Stanga, 38 anni, di Lecce.

L’assoluzione è stata sollecitata per Fiorella Pantaleo, 48 anni, di Lecce; Gian Luca Marco Pantaleo, 57 anni, di Lizzanello; Pier Andrea Bajalica, 47 anni, di Lecce. Il collegio difensivo è rappresentato dagli avvocati Giuseppe De Luca, Francesa Conte, Roberto De Mitri Aymone, Mariangela Calò, Luca Laterza, Laura Minosi e Pantaleo Cannoletta. Prossima udienza 11 novembre quando dovrebbe essere emessa anche la sentenza dai giudici in composizione collegiale (Presidente Fabrizio Malagnino).