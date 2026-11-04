Mostra dell’artigianato creativo, a Lecce torna la magia del “fatto a mano”

LECCE – Novembre significa artigianato nel chiostro dei Teatini, lungo il Corso, a Lecce. Tre associazioni si avvicenderanno nell’esposizione di prodotti unici, che raccontano storie di passione e identità. Tre appuntamenti che anticipano l’atmosfera del Natale.

Nel chiostro dei Teatini, in corso Vittorio Emanuele, da domani, giovedì 5 novembre, fino a lunedì prossimo, 9 novembre, torna la mostra dell’artigianato creativo a cura dell’associazione Artana. In esposizione le creazioni irripetibili di decine di artigiani salentini che resistono alla fretta ed alla produzione in serie. <E’ il Salento delle mani sapienti, degli sguardi attenti, dei laboratori dove il tempo ha un altro ritmo – dice la presidente dell’associazione, Patrizia Durante – Una selezione di creazioni artigianali irripetibili, tra ceramiche che raccontano la terra, tessuti e sciarpe che intrecciano antiche trame e design contemporaneo, il calore del legno lavorato a mano, la leggerezza della carta d’autore, gioielli-scultura irripetibili, terrecotte, cesti intrecciati di giunco e materiali alternativi, decorazioni e piccole opere d’arte>.

Quindi, da giovedì 12 a lunedì 16 novembre, si passerà all’esposizione dei manufatti – prevalentemente terrecotte – degli associati ad Academia Lupiaensis.

Infine, da giovedì 19 a lunedì 23 novembre, saranno di scena le creazioni degli artigiani di Artana, oggetti realizzati in diversi materiali ma sempre fatti a mano, con passione, talento e cura dei dettagli.

Le esposizioni saranno visitabili tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.