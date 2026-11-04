Agrivoltaico a Corigliano, il 6 novembre confronto pubblico sull’energia rinnovabile che salvaguarda l’agricoltura, ma la sindaca dice “no” al dialogo

CORIGLIANO D’OTRANTO – Che cosa si continuerà a coltivare nei campi dove saranno installati i pannelli? Come si autorizza un impianto agrivoltaico e quali ricadute può avere per chi vive e lavora nelle aree interessate? Sono le domande da cui partirà “Ragioni a confronto”, l’incontro pubblico promosso dall’associazione culturale Spazio a Sud per venerdì 6 novembre 2026, alle 18, nella sala Cavallerizza del Castello di Corigliano d’Otranto. Al centro della serata ci sarà il progetto agrivoltaico che interessa il territorio. La proposta sarà illustrata alla comunità, che potrà rivolgere domande ai relatori, sollevare obiezioni e ascoltare le ragioni di favorevoli e contrari. A moderare sarà Gaetano Gorgoni, direttore del Corriere Salentino.

Al confronto ha scelto di non partecipare la sindaca di Corigliano d’Otranto, Ada Fiore, che ha declinato l’invito e ha espresso la propria contrarietà al progetto, scegliendo di portare l’opposizione nelle sedi istituzionali attraverso atti formali. Il suo è un “no” netto, che lascia fuori dal dibattito pubblico la voce della prima cittadina proprio mentre i residenti avranno la possibilità di chiedere spiegazioni a chi ha elaborato la proposta. Il rischio di una chiusura al dialogo, come si è già visto in passato nel confronto su altri insediamenti energetici, è che il territorio perda l’occasione di discutere per tempo eventuali misure compensative e investimenti più significativi da parte delle aziende, anche a sostegno di opere e infrastrutture pubbliche. Sono questioni da affrontare insieme a quelle sulla tutela del paesaggio e sulla continuità delle coltivazioni.

L’agrivoltaico parte da un’idea semplice. Sullo stesso terreno si può continuare a coltivare e produrre elettricità dal sole, disponendo i pannelli in modo da lasciare alle colture la luce e gli spazi necessari e consentire il passaggio dei mezzi agricoli. In alcune configurazioni, le strutture possono anche contribuire a proteggere determinate colture dalla grandine e da altri eventi atmosferici violenti, a seconda del tipo di impianto e delle specie coltivate. Su questa possibilità di far convivere produzione agricola ed energia pulita si fonda anche il sostegno nazionale di Legambiente all’energia pulita garantita dall’agrivoltaico. Nel Salento, dove diverse importanti aziende già utilizzano il fotovoltaico per coprire parte dei propri consumi e ridurre la dipendenza dalla rete, la disponibilità di sole offre una risorsa concreta per accrescere l’autonomia energetica. Nel caso di Corigliano, il punto è capire come questa opportunità si traduca nel progetto proposto e quali garanzie ci siano per chi continuerà a lavorare quei terreni.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Cassandra Panizza, presidente di Spazio a Sud, dell’agronomo Maurizio Cezzi, presidente di Confagricoltura Lecce, del deputato Saverio Congedo, dell’assessore al Bilancio e al Personale della Regione Puglia Sebastiano Leo e del presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci. L’inquadramento tecnico, la spiegazione dell’iter autorizzativo e la presentazione della proposta saranno affidati a Riccardo Carrai, senior business development di Aer Soleir, a Massimo Rota, proprietario delle aree e conduttore dell’attività agricola, all’avvocata Rebecca Santoro dello studio legale Andrea Sticchi Damiani, all’architetta e pianificatrice territoriale Ilaria Angelelli di NRG Plus Italia e a Davide Briganti di 3Bee.

Interverranno inoltre l’avvocata Laura Alemanno, consigliera provinciale con delega ad Ambiente, Paesaggio ed Efficientamento energetico, l’architetto Franco De Lorenzi, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lecce, l’ingegnere Tommaso Farenga, esperto di energie rinnovabili, il professor Francesco Micelli, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia, e l’ingegnere Guglielmo Stasi, già dirigente del settore Urbanistica e assessore all’Urbanistica del Comune di Galatina. Sono stati invitati i sindaci dei Comuni interessati dall’impianto, gli ordini professionali, le associazioni ambientaliste e la società proponente.

La parola passerà poi al pubblico. È il momento più atteso della serata, perché permetterà a chi abita a Corigliano e nei Comuni interessati di entrare nel merito del progetto, chiedere come cambierebbe il lavoro nei campi e capire quali impegni potrebbero essere assunti nei confronti della comunità. Il valore dell’appuntamento del 6 novembre sta proprio nella possibilità di uscire dalla sala Cavallerizza con un’idea più chiara di ciò che si propone di realizzare e delle domande a cui il progetto deve ancora rispondere.