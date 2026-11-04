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Agrivoltaico a Corigliano, il 6 novembre confronto pubblico sull’energia rinnovabile che salvaguarda l’agricoltura, ma la sindaca dice “no” al dialogo