SAN CESARIO (Lecce) – I latrati dei tre pastori tedeschi, sia di giorno che di notte, vanno avanti da mesi. Nonostante le denunce dei vicini e un provvedimento di un giudice che ha spedito sotto processo il proprietario dei cani con l’accusa di disturbo del riposo delle persone. In una via di San Donato, comune alle porte di Lecce, la “guerra” tra vicini si trascina senza una risoluzione da oltre un anno. C’è chi non dorme più di notte; chi è finito dallo psicologo e chi, affetto da una malattia, necessiterebbe di riposi prolungati durante la giornata senza poterlo fare.

D’estate, poi, il solo modo per attutire i suoni è quello di tenere le finestre chiuse. “Anche quest’anno – sbotta un vicino, peraltro affetto da una grave malattia – l’unico modo per trovare un po’ di pace è trasferirmi nella casa di mare. Ma sono due mesi, poi?”. Nel vuoto sono cadute le richieste verbali e manifestate con garbo di silenziare i cani di giorno. “Questa situazione – raccontano i residenti – compromette in modo molto significativo il nostro benessere psicofisico e ci impediscono di poter svolgere le nostre quotidiane attività, rendendo insostenibile rimanere in casa”.

Tra i vicini, come detto, c’è un residente che convive con una grave malattia. Effettua trattamenti di emodialisi e necessiterebbe di assoluta tranquillità e distensione. Ma non può. Per altri disagi, rivolgersi anche alla moglie: per il forte stress causato dai continui latrati dei cani, è finita dallo psicologo per una “sindrome ansiosa reattiva”. Denuncia, integrazione, richieste ripetute alla Polizia locale di intervenire, ma nessun mezzo è servito per restituire serenità ai residenti.

L’udienza predibattimentale, scaturita da un decreto di citazione diretta a giudizio a carico del proprietario dei tre pastori, un 66enne del posto, è fissata per l’8 giugno 2027 in cui i vicini, per il tramite dell’avvocato Carlo Basile, si costituiranno parte civile. E chissà se fra sette mesi saranno riusciti a ritrovare quella serenità smarrita negli ultimi anni nonostante i residenti rimangano sul piede di guerra: “I cani – sbottano – continuano ad abbaiare”. A difendere l’imputato, ci penserà l’avvocato Davide Pastore.