Impianto antincendio guasto e uscite bloccate: chiusa una discoteca. Due arresti per droga a Lecce

SALENTO – Oltre 4.400 persone identificate, 2.020 veicoli controllati, due arresti per droga e una discoteca chiusa per gravi carenze sulla sicurezza. È il bilancio dei servizi straordinari della Polizia di Stato in provincia di Lecce, che hanno interessato il capoluogo e i comuni di Presicce-Acquarica, Galatina, Aradeo e Gallipoli.

I controlli, disposti dal questore Giampietro Lionetti, hanno portato complessivamente a 2.727 verifiche. A Lecce l’attenzione si è concentrata sulla stazione ferroviaria, sul centro storico e sulle zone della movida. La Polizia Stradale ha inoltre effettuato posti di controllo agli ingressi della città, contestando una violazione per mancanza di assicurazione e sequestrando un veicolo.

Sul fronte dello spaccio, la Squadra Mobile ha arrestato una coppia di fidanzati leccesi, una donna di 33 anni e un uomo di 22. I due, secondo gli investigatori, utilizzavano una camera di B&B come base per custodire e confezionare le sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 20 grammi di cocaina, 40 grammi di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.000 euro in contanti. Entrambi sono stati condotti agli arresti domiciliari. La coppia è difesa dall’avvocato Mauro Margarito.

Un altro intervento ha riguardato una nota discoteca nella zona di Maglie, sottoposta a un controllo congiunto da parte di Polizia, Guardia di Finanza, ASL e Vigili del Fuoco. L’ispezione ha fatto emergere gravi carenze in materia di sicurezza: impianto antincendio non funzionante, uscite di emergenza chiuse da grigliati metallici, assenza degli addetti alle emergenze e irregolarità nella gestione degli spazi.

È stata quindi disposta la sospensione dello spettacolo, la chiusura del locale e il deflusso dei clienti. Riscontrate anche irregolarità nella posizione di due addetti alla sicurezza e la mancanza dei contrassegni identificativi per un addetto antincendio.

Durante i controlli, infine, due persone sono state segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di marijuana. Gli accertamenti sulle violazioni riscontrate proseguono.