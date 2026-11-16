Dopo i genitori, a distanza di giorni muore anche la figlia coinvolta nel terribile incidente

Taviano (Lecce) – Nel giorno dei funerali dei genitori, purtroppo è venuta a mancare anche la figlia. Si aggrava ulteriormente, quindi, il drammatico bilancio del gravissimo incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di mercoledì scorso, 11 novembre. Lungo la Strada Provinciale 330, nel tratto tra Taviano e la Marina di Mancaversa, erano rimaste coinvolte in un violento e tragico impatto due auto, una Fiat Punto e una BMW.

A bordo della Fiat Punto si trovavano tre persone. Una donna 70enne, Geltrude Manzo, e il marito di 67 anni, Giorgio Dimo, entrambi residenti a Taviano, erano deceduti proprio a seguito delle gravi ferite riportate nel violento scontro. E una terza occupante, la figlia 35enne della coppia era stata estratta dalle lamiere contorte dell’auto in gravissime condizioni e trasportata in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, in codice rosso. Oggi, purtroppo, dopo giorni di agonia, anche la giovane è morta.

Nella seconda autovettura, una BMW, viaggiavano due ragazzi, entrambi 28enni, anch’essi rimasti incastrati nell’abitacolo e successivamente estratti dai Vigili del Fuoco. Si erano sposati proprio quella mattina nella sede del Comune di Casarano.