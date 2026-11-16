Evade dai domiciliari per comprare la droga sotto casa, arrestati due spacciatori

Corsano (Lecce) – Un acquisto di droga “al volo” che è costato caro non solo ai due fornitori in trasferta, ma anche all’incauto cliente che, pur di assicurarsi la dose di cocaina, non ha esitato a violare gli arresti domiciliari, uscendo dalla propria abitazione. È il singolare scenario operativo in cui, nella tarda mattinata di sabato scorso, i Carabinieri Norm della Compagnia di Tricase hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne di Racale e una 31enne di Taviano, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’intervento è scattato intorno a mezzogiorno, nel centro cittadino di Corsano. I militari, impegnati in un mirato servizio di presidio del territorio, hanno notato e sorpreso i due presunti spacciatori a bordo di un’utilitaria proprio nell’istante in cui cedevano lo stupefacente a un 40enne del luogo. Quest’ultimo, come immediatamente accertato dai Carabinieri, si era allontanato dalla propria abitazione situata a pochi passi, contravvenendo alla misura della detenzione domiciliare a cui era sottoposto.

Alla vista della pattuglia, il 44enne alla guida ha tentato una rapida fuga per le vie del centro, ma il veicolo è stato prontamente intercettato e bloccato dai militari dell’Arma. Durante le concitate fasi del fermo, la 31enne ha provato a disfarsi di una dose di cocaina gettandola sull’asfalto, un gesto che non è sfuggito agli operanti che l’hanno subito recuperata.

A fare la differenza nelle successive perquisizioni d’iniziativa è stata l’efficace sinergia tra le Forze dell’Ordine del territorio. I Carabinieri dell’Arma, intuendo che la donna potesse occultare ulteriore materiale illecito, hanno richiesto l’ausilio di personale femminile della Polizia Locale di Tricase. L’intuizione si è rivelata fondata: abilmente nascosti nel reggiseno della 31enne, sono stati rinvenuti 140 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. Il denaro è stato posto sotto sequestro insieme alla dose gettata a terra, a un’ulteriore dose rinvenuta nella borsa della donna e a quella appena consegnata (e restituita spontaneamente) all’acquirente.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, i due arrestati sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

L’operazione si inserisce nella più ampia cornice delle direttive strategiche tracciate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Lecce, confermando l’impegno costante e capillare dell’Arma nel disarticolare le piazze di spaccio della provincia.