Matino (Lecce) – Sorpresi da due agenti con la droga addosso, sono stati arrestati e oggi per loro sono stati confermati i domiciliari.

Protagonisti Shefqet Deda di 32 anni e Mattia Konomi di 20 anni, entrambi residenti a Taviano e fermati, venerdì scorso a Matino, per spaccio di sostanze stupefacenti. A fermarli due agenti di Polizia liberi dal servizio. Questi ultimi hanno notato un’auto sospetta e per questo hanno deciso di pedinarla coi propri mezzi privati.

Dopo un rapido scambio tra droga e denaro con un acquirente, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato l’auto dei due tavianesi. Da qui la perquisizione degli agenti, che ha consentito di rinvenire dodici dosi di cocaina, per un peso complessivo di dieci grammi, nascosti nella parte interna del cofano.

I due indagati sono difesi dall’avvocato Mauro Margarito. E nei loro confronti stamattina la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Francesca Mariano ha convalidato l’arresto, confermato la misura dei domiciliari.