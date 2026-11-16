Bandi e finanziamenti, a Lequile nasce “Rotta Puglia”: consulenza gratuita per associazioni, cooperative e sport

LEQUILE – Trasformare un’idea in un progetto capace di ottenere finanziamenti richiede competenze, tempo e risorse che molte organizzazioni del territorio faticano a reperire. Per aiutarle a superare questi ostacoli, da gennaio 2027 sarà operativo a Lequile lo sportello “Rotta Puglia”, un servizio di orientamento e consulenza alla progettualità rivolto agli enti del Terzo settore e alle realtà dello sport dilettantistico di tutte le province pugliesi: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. A promuovere e sostenere economicamente l’iniziativa è CSH – Social Health Consulting S.r.l.s., società privata che metterà a disposizione competenze professionali, tempo e risorse proprie per accompagnare le organizzazioni nell’individuazione di bandi e opportunità di finanziamento pubbliche e private. I primi due livelli del servizio saranno interamente gratuiti, senza contributi pubblici e senza costi per i beneficiari.

“CSH si fa carico, a proprie spese, di questa iniziativa di orientamento alla progettualità e finanza agevolata. Non chiediamo nulla alle Istituzioni locali e nulla agli ETS, alle Cooperative, alle ASD e alle SSD. Lo facciamo perché crediamo che il sociale meriti strumenti professionali gratuiti per partire, e che il primo investimento debba farlo chi ci crede davvero: noi”, spiega Nico Fanelli, amministratore delegato e fondatore della società. Il percorso si articolerà in tre livelli, con una distinzione precisa fra le prestazioni gratuite e l’eventuale assistenza operativa a pagamento. Il primo sarà dedicato all’orientamento: un colloquio conoscitivo di 45-60 minuti, in presenza oppure da remoto, consentirà di analizzare bisogni, risorse e competenze dell’organizzazione, verificarne l’ammissibilità generale e individuare i canali di finanziamento e i bandi attivi più coerenti. A questa fase potranno accedere anche gruppi informali ed enti in via di costituzione.

Il secondo livello, anch’esso gratuito, offrirà una consulenza più approfondita alla progettualità e sarà riservato a enti del Terzo settore, cooperative sociali, imprese sociali, associazioni e società sportive dilettantistiche formalmente costituiti. Comprenderà una mappatura analitica dei bandi pertinenti, con requisiti, scadenze e vincoli, una valutazione della fattibilità che evidenzi punti di forza e criticità, indicazioni sulla costruzione del budget, sull’ammissibilità delle spese e sui partenariati, oltre al supporto nella definizione dell’idea progettuale. Per chi desidererà un accompagnamento operativo è previsto un terzo livello, attivabile esclusivamente su richiesta, con preventivo e contratto dedicati: comprenderà la stesura completa della candidatura, la gestione del progetto, il coordinamento dei partner e il supporto alla rendicontazione.

Queste attività non rientreranno nel servizio gratuito, la cui fruizione non comporterà alcun obbligo di acquistare ulteriori prestazioni da CSH. Lo sportello si rivolgerà a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni, fondazioni, cooperative e cooperative sociali, imprese sociali e altri enti del Terzo settore, oltre alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico; in caso di affluenza elevata, avranno priorità gli enti alle prese con bandi di imminente scadenza e quelli che non avranno ancora utilizzato il servizio. La Carta dei servizi, edizione 2027, indicata fra gli allegati al comunicato, stabilisce tempi e impegni: l’istruttoria sarà svolta entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, mentre la scheda di mappatura dei bandi verrà consegnata entro quindici giorni dal colloquio. Ogni percorso terminerà con una relazione di sintesi e sarà seguito da un contatto a distanza di tre-sei mesi. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il GDPR. La Carta precisa inoltre che lo sportello non garantirà l’ottenimento dei finanziamenti e non sostituirà le consulenze legali, fiscali o del lavoro.

L’obiettivo è rafforzare la capacità progettuale delle organizzazioni, tradurre bisogni e idee in proposte concrete e sostenibili, favorire reti territoriali e sviluppare competenze nella programmazione e nella rendicontazione. Per richiedere il servizio occorrerà compilare il modulo di richiesta, Allegato A, e la scheda ente, Allegato B, disponibili online e presso la sede, inviandoli a segreteria@cshsrls.eu oppure consegnandoli a mano.

Lo sportello sarà aperto ogni venerdì dalle 16 alle 19, con incontri in presenza su appuntamento nella sede operativa di via Sicilia 21, a Lequile, oppure in videoconferenza. Per informazioni sono disponibili il numero +39 379 393 4842, l’indirizzo segreteria@cshsrls.eu e la pagina www.cshsrls.eu/sportello.html. CSH – Social Health Consulting S.r.l.s., con sede legale in viale della Cavalleria 19 a Lecce e sede operativa a Lequile, è una società di consulenza strategica attiva nella finanza straordinaria, nella consulenza e nella gestione dei progetti. Offre supporto tecnico, normativo, amministrativo e giuridico, servizi di finanza agevolata, europrogettazione e gestione dei progetti in esternalizzazione, secondo il modello “PMO as a Service”. Opera nei settori sportivo, sociosanitario, del welfare, delle energie rinnovabili, della ricettività e del recupero del patrimonio storico. Una divisione dedicata alle operazioni di fusione e acquisizione affianca imprenditori, investitori e fondi italiani ed esteri nelle acquisizioni, nelle cessioni e nelle aggregazioni, con particolare specializzazione nei comparti sociosanitario, assistenziale e dell’ospitalità. Il gruppo di lavoro comprende responsabili di progetto certificati ISIPM ed esperti iscritti al Registro europeo degli esperti. La società dichiara l’accreditamento sul MePA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sull’albo fornitori EmPulia della Regione Puglia e negli elenchi ANCI, oltre all’iscrizione al Registro per la trasparenza dell’Unione europea e alla partecipazione all’UN Global Compact. L’attività si estende all’intero territorio nazionale e all’estero. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.cshsrls.eu e all’indirizzo info@cshsrls.eu; per i contatti con la stampa il riferimento è Nicola Fanelli, amministratore delegato e fondatore, raggiungibile al +39 379 393 4842 e all’indirizzo direzione@cshsrls.eu.