Notte di fuoco nel Salento, auto in fiamme a Tuglie e Taviano: danneggiata anche un’abitazione

SALENTO – Notte di fuoco nel Salento, dove due incendi hanno coinvolto altrettanti veicoli tra Tuglie e Taviano. Le fiamme sono divampate a distanza di appena quindici minuti, rendendo necessario il doppio intervento dei vigili del fuoco.

Il primo allarme è scattato alle 3, quando una squadra del distaccamento di Gallipoli ha raggiunto via Aldo Moro, a Tuglie. Qui il rogo ha interessato due autovetture. Il calore sprigionato dalle fiamme ha provocato danni anche alla facciata di un’abitazione vicina.

Poco dopo, alle 3.15, un secondo intervento in via Ottaviano, a Taviano, dove un’altra autovettura è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Maglie e Gallipoli.

In entrambi i casi i vigili del fuoco hanno provveduto a domare gli incendi e a mettere in sicurezza le aree interessate. Sono in corso gli accertamenti investigativi per stabilire l’origine dei roghi e chiarire se si sia trattato di episodi accidentali o dolosi.