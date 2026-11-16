Piazza Mazzini, la giunta cerca funghi e trova la polemica. LecceDomani: “Servono interventi, non forbicine”

LECCE – Forbici, guanti e una ricerca tra le aiuole che si conclude con il ritrovamento di un piccolissimo fungo. La risposta sarcastica della sindaca Adriana Poli Bortone, accompagnata dalla giunta in piazza Mazzini, diventa un nuovo terreno di scontro politico. Nelle immagini mandate in onda da Telerama, la prima cittadina taglia l’erbetta e cerca funghi: un’iniziativa nata dopo le proteste sulla manutenzione del verde, approdate sulle cronache di un quotidiano locale, con segnalazioni sulla presenza di erbacce e funghi. Ma quel registro ironico, scelto per replicare alle contestazioni, provoca la reazione di LecceDomani.

Il gruppo contesta il senso dell’iniziativa, richiamando le richieste dei commercianti e sostenendo che le criticità della piazza vadano ben oltre le condizioni delle aiuole. A firmare l’intervento sono Christian Gnoni, Antonio De Matteis, Giovanni Occhineri, Marco De Matteis e Andrea Fiore, che sollevano anche un interrogativo sulle possibilità delle diverse testate di seguire le attività dell’amministrazione. Questo il testo integrale della presa di posizione: “Piazza Mazzini, LecceDomani: a Santa Rosa Lupiae taglia le yucche, in piazza Mazzini la giunta arriva con le forbicine. Per tagliare senza autorizzazione le yucche di Santa Rosa è intervenuta Lupiae Servizi. Per rispondere alle denunce sul degrado di piazza Mazzini, invece, sindaca e assessori si presentano con le forbicine davanti alle telecamere. Un paradosso che meriterebbe qualche spiegazione. I commercianti denunciano pavimentazioni sconnesse, illuminazione insufficiente, aiuole trascurate e arredi danneggiati. Problemi che riguardano la sicurezza, la vivibilità e l’economia del cuore commerciale della città. La risposta della giunta Poli Bortone è un video che banalizza le preoccupazioni degli operatori economici e il lavoro di Quotidiano, che ha raccolto e documentato quelle segnalazioni. A realizzarlo è Telerama, ancora una volta, a quanto risulta, l’unica emittente televisiva al seguito dell’amministrazione. Una circostanza che pone anche una questione di pluralismo e di pari opportunità di accesso all’informazione istituzionale, sulla quale sarebbe opportuno fare chiarezza. Non è questo il modo di rispondere ai cittadini né di confrontarsi con una stampa che esercita il proprio diritto di cronaca. Piazza Mazzini ha bisogno di manutenzione programmata, interventi sulla pavimentazione, illuminazione e cura del verde. Non di iniziative estemporanee davanti a una telecamera. Chiediamo alla sindaca di spiegare quali interventi siano previsti e con quali tempi. E di chiarire se tutte le testate giornalistiche abbiano le stesse possibilità di seguire e documentare le attività dell’amministrazione. La trasparenza si misura anche da questo, non soltanto dai video pubblicati sui social”.

Dal piccolo fungo mostrato nelle immagini, dunque, il confronto si sposta sulle scelte di manutenzione del cuore commerciale di Lecce e sul rapporto tra Palazzo Carafa, cittadini e informazione. La richiesta dei cinque firmatari è precisa: indicare interventi e tempi per piazza Mazzini e chiarire le modalità di accesso della stampa alle iniziative dell’amministrazione.