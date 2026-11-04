Enzo Petrachi torna con “La Sustia”: il nuovo singolo tra ironia, dialetto leccese e tradizione popolare

Si intitola “La Sustia” il nuovo singolo di Enzo Petrachi, voce del folk leccese e interprete di una tradizione musicale che continua a rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, sarà pubblicato lunedì 9 novembre 2026. Al centro della canzone c’è una parola del dialetto leccese che racchiude un intero stato d’animo: la sustia, quella particolare sensazione di nervosismo, insofferenza e malumore che può accompagnarci fin dal risveglio, quando ci si sente già stanchi, ogni cosa diventa motivo di fastidio e neppure un buon caffè sembra essere sufficiente a cambiare la giornata. Un’esperienza comune che Petrachi trasforma in musica, scegliendo la strada dell’ironia e della leggerezza. Attraverso situazioni quotidiane nelle quali è facile riconoscersi, “La Sustia” racconta con spontaneità e umorismo le piccole insofferenze della vita di tutti i giorni. «Quante volte ci svegliamo già con la luna storta e ci sembra che tutto vada per il verso sbagliato? A Lecce diciamo che ci ha preso la sustia! Ho pensato che fosse divertente dedicarle una canzone, perché a volte il modo migliore per affrontare certe giornate è proprio quello di riderci sopra», racconta Enzo Petrachi. Il nuovo singolo si inserisce nel percorso artistico del cantante leccese, da sempre impegnato a valorizzare la lingua, le espressioni e l’identità culturale della propria città attraverso la musica. Un’eredità artistica e familiare che affonda le radici nella tradizione del folk leccese, nel solco tracciato dal padre Bruno Petrachi, e che Enzo continua a interpretare con una propria personalità. Con “La Sustia”, il dialetto torna a essere protagonista non soltanto come elemento identitario, ma anche come linguaggio immediato e capace di raccontare con efficacia e simpatia la vita contemporanea. Lunedì 9 novembre 2026 saranno disponibili il nuovo singolo “La Sustia” e il videoclip ufficiale, che accompagnerà l’uscita del brano. Un nuovo appuntamento musicale con Enzo Petrachi, tra tradizione leccese, ironia e voglia di sorridere anche delle giornate più storte.