Bushido Lecce, il Karate Do Shotokan come scuola di vita

A Lecce esiste una realtà sportiva che ha fatto del Karate Do Shotokan molto più di una semplice disciplina marziale: è la BUSHIDO, una scuola che mette al centro la persona, la formazione del carattere e la trasmissione dei valori autentici delle arti marziali.

A guidare questa realtà è il Maestro Giorgio Cito, cintura nera 5° Dan, affiancato dalla collaborazione dei Maestri Piero Preite, 5° Dan, e Dante Laudisa, 5° Dan.

Tre Maestri, uniti dalla stessa passione e dalla volontà di trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di conoscenze tecniche, esperienza e valori.

NON SOLO SPORT, MA EDUCAZIONE ALLA VITA

Il Karate Do Shotokan è una disciplina completa, capace di coinvolgere corpo e mente. Dietro ogni tecnica, ogni movimento e ogni allenamento si nascondono insegnamenti importanti: rispetto, disciplina, autocontrollo, sacrificio, determinazione e umiltà.

Alla BUSHIDO questi principi rappresentano il fondamento dell’attività quotidiana.

Per i bambini il Karate è un’occasione per crescere, imparare a rispettare le regole, sviluppare coordinazione e concentrazione e acquisire maggiore fiducia in sé stessi.

Per i ragazzi è uno strumento per rafforzare il carattere, gestire le proprie emozioni e affrontare le difficoltà con maggiore consapevolezza.

Per gli adulti è un’opportunità per mantenersi in forma, migliorare il proprio benessere psicofisico e continuare a coltivare la passione per un’arte marziale senza età.

L’ESPERIENZA DEI MAESTRI AL SERVIZIO DEGLI ALLIEVI

La presenza di tre Maestri cintura nera 5° Dan rappresenta un importante patrimonio di esperienza e conoscenza.

Il Maestro Giorgio Cito, insieme ai Maestri Piero Preite e Dante Laudisa, porta avanti un percorso di insegnamento che unisce la preparazione tecnica alla trasmissione dei principi fondamentali del Karate Do Shotokan

L’obiettivo non è soltanto insegnare una tecnica o preparare un atleta alla competizione, ma accompagnare ogni allievo in un percorso di crescita personale.

Perché un vero karateka non si riconosce soltanto dal colore della sua cintura, ma soprattutto dal rispetto che dimostra, dall’impegno che mette in ogni allenamento e dalla capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà.

BUSHIDO: IL VERO SUCCESSO È CRESCERE INSIEME!

Il Bushido richiama la tradizione del codice morale del guerriero giapponese, fondato su principi quali onore, lealtà, coraggio, rispetto e disciplina.

Sono valori che la scuola intende mantenere vivi, trasformandoli in insegnamenti concreti da portare dentro e fuori dal tatami.

In un momento in cui lo sport riveste un ruolo fondamentale nella formazione delle nuove generazioni, la BUSHIDO vuole essere un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi al Karate Do Shotokan e scoprire una disciplina capace di lasciare un segno positivo nella propria vita.

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BUSHIDO LECCE

TRE MAESTRI, UNA GRANDE PASSIONE, UN UNICO OBIETTIVO: FORMARE PERSONE ATTRAVERSO IL KARATE.

VIENI A CONOSCERCI!

Non importa l’età e non importa il livello di preparazione: il tuo percorso può iniziare oggi!

Dove siamo: Via Gabriele D’Annunzio, 71 – Lecce

Informazioni e iscrizioni: 333 954 9398

BUSHIDO – DISCIPLINA, RISPETTO, PASSIONE.

Il tuo primo passo sul tatami può essere l’inizio di un grande cambiamento!