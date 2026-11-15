Rubò due pissidi con le ostie consacrate dal tabernacolo: denunciato un 54enne

CORSANO (Lecce) – Forzò il tabernacolo e rubò le pissidi contenenti le ostie consacrate. Un furto che aveva scosso la comunità di Corsano e sul quale, dopo settimane di indagini, è arrivata una svolta. I carabinieri, infatti, hanno identificato e denunciato il presunto responsabile: un uomo di 54 anni del posto.

Il colpo era stato messo a segno nella parrocchia “Santa Sofia Vergine e Martire” tra il 7 e l’8 ottobre. Ad accorgersi dell’accaduto era stato il parroco, che il 9 ottobre aveva raggiunto la caserma dei carabinieri per formalizzare la denuncia.

Secondo la ricostruzione, il 54ennr avrebbe approfittato della momentanea assenza di fedeli per raggiungere l’altare maggiore, forzare lo sportello del tabernacolo e impossessarsi di due pissidi, al cui interno erano custodite venti ostie consacrate e un’ostia magna.

Le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le informazioni raccolte tra i fedeli si sono rivelate decisive per individuare il 54enne, che, davanti agli elementi raccolti a suo carico, avrebbe infine ammesso il furto.

Agli investigatori avrebbe riferito di essere stato spinto da una generica attrazione verso gli arredi e i simboli religiosi. Per lui è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Lecce.