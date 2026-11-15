Imprese, innovazione e credito: a Gallipoli il confronto sul futuro dell’economia pugliese

GALLIPOLI – Trasformare le risorse in sviluppo, creare lavoro qualificato e rafforzare le imprese per offrire ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro in Puglia. Sono le sfide al centro dell’incontro “L’impresa motore dell’economia pugliese”, promosso dal Rotary Club Gallipoli il 13 novembre all’Ecoresort Le Sirené di Caroli Hotels, con il patrocinio del Circolo della Vela di Gallipoli e la collaborazione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lecce e di Confindustria Lecce. Il confronto, moderato da Tommaso De Vittorio, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell’università, del sistema produttivo e del mondo bancario per analizzare potenzialità e fragilità dell’economia regionale. Ad aprire i lavori sono stati i saluti del vicesindaco di Gallipoli Giuseppe Coppola, del presidente dell’Ordine dei commercialisti di Lecce Fabio Corvino, del vicepresidente di Confindustria Lecce Fabio Montinaro e del vicepresidente del Circolo della Vela Alfonso Lovagnini. Sono intervenuti anche il governatore rotariano Antonio Tarentini e il past governatore Marco Torsello.



A delineare il quadro economico è stato Antonio Costa, professore ordinario di Economia aziendale dell’Università del Salento, che ha richiamato le dimensioni del tessuto imprenditoriale: circa 5 milioni e 50mila imprese in Italia, un milione e 720mila nel Mezzogiorno e circa 330mila in Puglia, pari al 6,5% del totale nazionale. Numeri che collocano la regione al secondo posto nel Sud, dopo la Campania, per presenza di aziende. Agricoltura, commercio, costruzioni, servizi di alloggio e piccola manifattura rappresentano i cinque ambiti caratterizzanti.

“Malgrado non siano mancati gli sforzi dei nostri imprenditori verso la diversificazione delle attività”, ha osservato Costa, il valore aggiunto pro capite pugliese resta inferiore alla media nazionale. La regione esprime tuttavia il 21% delle esportazioni del Mezzogiorno. Nel quadro illustrato dal docente, la provincia di Bari genera circa la metà dell’export pugliese, seguita da Taranto e poi da Lecce, alla quale è riconducibile il 10% delle esportazioni regionali, con vini, olio e prodotti alimentari. Una distribuzione che, ha evidenziato Costa, si riflette anche sulle decisioni di Governo e Regione in materia di trasporti e viabilità. Sulla capacità delle aziende di affrontare i cambiamenti si è concentrato Vittorio Boscia, direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento, intrecciando i temi del capitale umano, dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione. “Senza l’innovazione difficilmente l’impresa riesce a conservare la sua quota di mercato”, ha sottolineato.

A cambiare sono contemporaneamente le abitudini dei consumatori, gli strumenti di lavoro e le esigenze dei dipendenti: trasformazioni che impongono alle imprese un adeguamento continuo. Il rapporto tra investimenti pubblici e risultati per il territorio è stato invece al centro dell’intervento di Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo. “È importante non soltanto quanto si spende ma soprattutto come si spendono le risorse pubbliche e quali risultati concreti si riescono a generare per il territorio”, ha affermato, indicando nell’emigrazione giovanile uno dei principali parametri con cui misurare l’efficacia delle politiche di sviluppo. De Vito ha richiamato il dato dei circa 300mila giovani che negli ultimi anni hanno lasciato la Puglia, sollecitando risposte capaci di arginare questa perdita: occupazione qualificata, sostegno all’innovazione, crescita delle aziende e attrazione di nuovi investimenti. L’obiettivo, ha spiegato, è costruire opportunità che consentano ai giovani di restare e realizzare i propri progetti di vita.



“È questa la sfida più importante per chi ha responsabilità pubbliche: trasformare le risorse in sviluppo e lo sviluppo in futuro per il nostro territorio”. A chiudere gli interventi è stato Vito A. Primiceri, presidente della Banca Popolare Pugliese, che ha affrontato il tema dell’accesso al credito e delle regole alle quali gli istituti devono attenersi prima di concedere finanziamenti. Primiceri ha ricordato la natura imprenditoriale della banca, riconosciuta dalla normativa da circa quarant’anni: “Come ogni organismo aziendale la banca deve perseguire il profitto e i suoi fini in linea con le aspettative dei soci”. Ha quindi distinto il rapporto diretto con la clientela dalla percezione generale del settore: “Normalmente il cliente ha una grande considerazione della sua banca se pur in un contesto in cui l’opinione pubblica non sempre è benevola con gli istituti di credito”. Nel suo intervento ha richiamato anche il peso degli adempimenti: “I costi che le banche devono sopportare in relazione alle gravose regole imposte dalla normativa sono oneri che chiaramente finiscono per essere trasferiti in alcuni casi al cliente”.



Da qui l’attenzione alle banche di prossimità e al loro radicamento nelle comunità. “Un sistema fiscale poco lungimirante potrebbe addirittura finire per penalizzare proprio le banche di prossimità che con grandi sacrifici e con costi aggiuntivi tendono a lasciare aperti i propri sportelli sul territorio mantenendo il proprio radicamento nell’interesse della propria comunità”, ha osservato Primiceri. Un ruolo che si esprime soprattutto nel sostegno al tessuto produttivo locale: “La banca di prossimità nasce con una vocazione e tende a privilegiare il rapporto con le imprese di piccola e media dimensione. Le banche di prossimità, pur non essendo ormai in un numero molto elevato come nel lontano passato, sono un valore che va salvaguardato”.