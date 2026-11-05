Spaccata nella notte al bar della stazione di servizio per un bottino di appena 200 euro

Salve – Spaccata alla stazione di servizio per un bottino di appena 200 euro.

Ad essere presa di mira nel corso della notte appena trascorsa la stazione di servizio Camer, alla periferia di Salve, lungo la Provinciale 193, che conduce a Presicce.

La banda di malviventi, coi volti coperti e a bordo di una Grande Punto di colore blu (auto molto probabilmente rubata in zona), ha prima tentato di sfondare in retromarcia la vetrata di ingresso del bar annesso. Un tentativo non riuscito, per cui a gran velocità hanno riprovato con la parte anteriore della vettura e, in questo caso, sono riusciti ad entrare nell’attività commerciale. Qui, in cassa, hanno arraffato circa 200 euro e sono fuggiti via col magro malloppo.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio e ora le immagini sono nelle mani delle forze dell’ordine, che indagano per risalire ai responsabili del furto.