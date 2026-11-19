LECCE – Un tavolo di confronto tra rappresentanti delle istituzioni e addetti ai lavori per fare il punto sul futuro del patrimonio arboreo del Salento, anche alla luce della crescente diffusione della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), sulla tutela delle pinete, dei viali alberati e, al tempo stesso, per sensibilizzare i cittadini.

Motore dell’iniziativa “Salviamo gli alberi del Salento”, che si lega alla Giornata nazionale degli alberi (21 novembre), è la Provincia di Lecce, in collaborazione con Regione Puglia, Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Lecce e la Sezione Sud Salento di Italia Nostra.

L’incontro pubblico, convocato dal presidente della Provincia Fabio Tarantino e al quale sono stati invitati i sindaci del territorio, è in programma domani, venerdì 20 novembre, alle 10.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce.

Con questa occasione di riflessione promossa dall’Ente provinciale, si metteranno così a confronto Regione, Comuni, organismi scientifici e professionali, enti gestori delle aree protette e associazioni per un programma di attività condivise.

Ad aprire i lavori sarà il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino. Interverranno l’assessore Regione Puglia Cristian Casili, la consigliera provinciale con delega all’Ambiente Laura Alemanno, l’agronomo del paesaggio mediterraneo Bruno Vaglio e lo storico, geografo e saggista Michele Mainardi.

L’iniziativa si inserisce appositamente nella cornice della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, quale occasione per richiamare l’attenzione sul valore ambientale, paesaggistico ed ecologico del patrimonio arboreo e sulla necessità di contrastarne il progressivo impoverimento.

“L’obiettivo è favorire la costruzione di un percorso di collaborazione tra Regione, Provincia, Comuni, organismi scientifici e professionali, enti gestori delle aree protette e associazioni, affinché possano essere condivise conoscenze, competenze e possibili iniziative operative, nel rispetto delle rispettive attribuzioni”, si legge nell’invito a firma del presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

“Come Provincia, intendiamo promuovere un confronto che possa tradursi in un programma di attività condivise, a partire da una ricognizione delle situazioni maggiormente interessate, dalla definizione di indirizzi tecnici per il monitoraggio e il contenimento del fenomeno e dall’individuazione delle possibili risorse e degli strumenti utili alla salvaguardia del patrimonio arboreo del territorio”, conclude Tarantino.