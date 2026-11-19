uglia
Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità alternata ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
NAZIONALE
Al mattino locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve dai 1300-1400 metri, asciutto altrove con nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e sole prevalente sugli altri settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni. In serata e nella notte ancora tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse sulle pianure, locali fenomeni sulle Alpi con neve dai 1200-1400 metri.
Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Nord ed in calo sul resto d’Italia.
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos
- AttualitàAutonomia femminile e reti di comunità: lunedì a Villa Baldassarri il primo incontro di "Puglia Donna Partecipa"
- AttualitàIncendio nella notte: distrutta un'auto, danneggiata anche la facciata di una casa
- AttualitàPrevenzione della ludopatia fin dalle elementari: l'ASL Lecce presenta "FreeLudo"
- CulturaA Gallipoli il 25 novembre tra libri, arte e sapori per dire no alla violenza sulle donne
- AmbienteFesta dell’Albero nel Salento, tre appuntamenti con le scuole a Melendugno e 300 piantine in dono a Galatina
- Archivio NotizieAvvistato un branco di cinque lupi alla periferia di Lecce in via Merine. Le immagini riprese da un automobilista