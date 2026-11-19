uglia

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità alternata ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve dai 1300-1400 metri, asciutto altrove con nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e sole prevalente sugli altri settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni. In serata e nella notte ancora tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse sulle pianure, locali fenomeni sulle Alpi con neve dai 1200-1400 metri.