Il Direttore della Chirurgia Vascolare del Fazzi, Enrico Marone, guiderà la ricerca alle Terme di Santa Cesarea: un altro salto di qualità del settore sanitario termale salentino

SANTA CESAREA TERME – Le acque sulfuree delle Terme Santa Cesarea, già utilizzate nei cicli termali per l’insufficienza venosa cronica, saranno al centro di un programma di ricerca che prenderà in esame anche le patologie arteriose e le possibili applicazioni nella medicina rigenerativa. A guidarlo sarà Enrico Maria Marone, direttore di Chirurgia vascolare dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce e professore ordinario all’Università del Salento. Le Terme gli hanno affidato la direzione scientifica per il triennio dal 1° novembre 2026 al 1° novembre 2029. Marone porta a Santa Cesarea l’esperienza clinica maturata al San Raffaele di Milano e al Policlinico San Matteo di Pavia, dove ha diretto anche la scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare dell’Università. È un importante salto di qualità nel settore sanitario per le Terme salentine. La ricerca, le acque curative e la crescita dei servizi sanitari rendono la struttura termale unica in Italia. Nell’annunciare la nomina, le Terme di Santa Cesarea sottolineano che il professore guiderà lo sviluppo clinico e scientifico delle attività termali e riabilitative della struttura: Marone unisce nel proprio profilo attività clinica, didattica e ricerca: un’esperienza che la società intende mettere al servizio dei percorsi di cura e di prevenzione legati alle cure termali. Nel nuovo incarico sarà responsabile dell’indirizzo scientifico delle attività sanitarie e della promozione della ricerca sugli effetti terapeutici delle acque sulfuree di Santa Cesarea, oltre che del consolidamento della collaborazione con l’Università del Salento e la sanità del territorio.

Il via libera della rettrice Maria Antonietta Aiello, firmato il 9 novembre, è arrivato dopo il parere favorevole espresso il 30 ottobre dalla commissione istruttoria dell’Ateneo. L’incarico riguarda la ricerca e la supervisione scientifica. A Marone spetterà impostare e supervisionare l’intera ricerca sulle acque e sui fanghi termali, verificare il rigore dei metodi e validare preventivamente studi, pubblicazioni e iniziative scientifiche. La sua esperienza di chirurgo vascolare servirà a definire quali effetti misurare e in quali condizioni, un passaggio decisivo per capire se e come ampliare gli impieghi clinici delle acque. “Intendo sviluppare la ricerca scientifica sugli effetti benefici delle acque sulfuree nelle patologie vascolari, sia arteriose che venose, e sul loro possibile impiego in ambito di medicina rigenerativa, valorizzando così il patrimonio termale in una prospettiva clinico-scientifica moderna e rigorosa. Il ruolo di Direttore Scientifico, tuttavia, non si limita a questo ambito specialistico: comprende la responsabilità di sviluppare e supervisionare l’intera attività di ricerca condotta sulle acque e sui fanghi termali, garantendo che ogni studio, pubblicazione o iniziativa scientifica ad essi relativa sia svolta con il necessario rigore metodologico e con la preventiva validazione della Direzione, a tutela dell’azienda da eventuali utilizzi impropri o non autorizzati del nome e delle proprietà delle acque termali”, ha dichiarato il professor Marone.

“Siamo molto felici di accogliere il professor Marone. La sua esperienza clinica e accademica arricchirà le competenze delle Terme e ci aiuterà a sviluppare la ricerca sulle nostre acque, che sono alla base dei servizi sanitari che offriamo – afferma il presidente delle Terme di Santa Cesarea, Piero Anselmi – È un passo importante per la struttura. Alle cure già disponibili e alle sperimentazioni avviate si aggiungerà il Centro studi sul paesaggio del benessere. Vogliamo far crescere insieme la ricerca, i servizi ai pazienti e il legame delle Terme con il territorio”. A dare un carattere particolare all’offerta di Santa Cesarea è la possibilità di utilizzare la stessa risorsa naturale in percorsi clinici molto diversi. Le sorgenti sulfuree e salsobromoiodiche affiorano nelle grotte della costa, mentre l’acqua impiegata negli stabilimenti viene prelevata da pozzi profondi dell’entroterra. Nello stabilimento Gattulla, costruito sopra la grotta omonima, le cure inalatorie comprendono aerosol e inalazioni, con un reparto dedicato ai bambini. Per alcune patologie respiratorie croniche è disponibile anche la ventilazione polmonare controllata. Un percorso specifico è riservato alla sordità rinogena, con aerosol e trattamenti mirati alla tuba uditiva.

I fanghi naturali, costituiti da argille a lungo a contatto con le acque termali, sono abbinati ai bagni nei cicli per l’artrosi e altre patologie osteoarticolari. I bagni sulfurei sono proposti anche per alcune patologie dermatologiche, tra cui psoriasi e dermatite atopica. Sul fronte vascolare, il ciclo per gli esiti delle flebopatie croniche può comprendere, oltre ai bagni con idromassaggio, elettrocardiogramma, ecodoppler ed esami del sangue. L’offerta comprende inoltre irrigazioni termali per alcune indicazioni ginecologiche, fisioterapia, massaggi terapeutici e linfodrenaggio. I principali cicli termali sono accessibili in convenzione con il Servizio sanitario nazionale su prescrizione medica, secondo le indicazioni previste. La ricerca sulla medicina rigenerativa si inserisce in un percorso che le Terme hanno già aperto con la tricologia. Nel confronto tra specialisti ospitato a Santa Cesarea il 10 ottobre è stata presentata l’esperienza di impiego dell’acqua termale come supporto alla cura del cuoio capelluto dopo il trapianto di capelli. In quella sede il presidente Anselmi ha richiamato anche il progetto di un ambulatorio di medicina rigenerativa, discusso nel quadro del percorso con l’Università del Salento e il Vito Fazzi. Con la direzione scientifica affidata a Marone, le Terme avranno un riferimento per dare continuità a questi studi e valutare quali applicazioni possano tradursi in nuovi servizi per i pazienti.