La XIII edizione del Festival Terra tra Due Mari chiude i battenti celebrando Santa Cecilia, patrona della musica, con un approfondimento dedicato alla storia sonora della Città Bella. Domenica 22 novembre, alle ore 19:00, il Teatro Garibaldi di Gallipoli ospiterà la presentazione della ristampa aggiornata di «Le glorie musicali di Gallipoli. Dal Rinascimento alla contemporaneità», opera firmata da Enrico Tricarico e inserita nel calendario di Gallipoli Capitale della Cultura di Puglia 2026, iniziativa promossa dalla Regione Puglia.

Il lavoro di Tricarico ricostruisce oltre cinque secoli di vita culturale gallipolina partendo dalle fonti documentarie più antiche, risalenti al 1513, per attraversare compositori, bande cittadine, teatri, riti civili e religiosi, folklore e la stagione del Premio Barocco. L’opera si sviluppa su 460 pagine ed è corredata da un’appendice con testi inediti di oratori sacri del Settecento, oltre a un QR code che consente di accedere digitalmente a un secondo tomo di circa 700 pagine di partiture musicali.

Nel corso dell’incontro, che non si limiterà alla presentazione editoriale ma proporrà anche l’ascolto di materiali e testimonianze d’archivio, l’autore dialogherà con il musicista Giuseppe Lattante. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Gallipoli Flavio Fasano e dell’assessore alla Cultura Antonella Russo.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione e partenariato con la Pro Loco Gallipoli, ‘associazione Il Musicante, il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e la Basilica Cattedrale di Sant’Agata.