GRAZIE A PIANTIAMOLI ALTRE 6 MILA PIANTE DI ULIVO NELLE CAMPAGNE NERETINE

In corso la distribuzione ai proprietari di fondi. In tre edizioni assegnati 16 mila nuovi alberi

Giuri: “Dopo la ferite della Xylella, stiamo ricostruendo il nostro paesaggio di uliveti”

Si celebra in tutta Italia oggi, sabato 21 novembre, la Giornata nazionale degli alberi, riconosciuta da una legge del 2013 per promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e il valore del patrimonio arboreo e del verde urbano. In questa occasione, l’amministrazione comunale rende noto che stanno per essere assegnati gli alberi di ulivo del progetto PiantiamOli, giunto alla terza edizione, che porterà alla messa a dimora di circa 6 mila nuove piante di ulivo, che si aggiungono alle oltre 10 mila già distribuite nelle prime due edizioni.

PiantiamOli è l’iniziativa che promuove l’impianto di nuovi oliveti con l’obiettivo di sostenere l’economia agricola locale e difendere i caratteri e la struttura tipica del paesaggio agricolo locale devastato dal complesso del disseccamento rapido dell’olivo.

“PiantiamOli – dice il sindaco Pippi Mellone – è un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall’inizio e che oggi continua a crescere, dando risultati concreti. Investire nella piantumazione di nuovi ulivi significa investire nel futuro della nostra città, nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del paesaggio. Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso e di coinvolgere sempre più cittadini e agricoltori nella rinascita del nostro territorio”.

“Sono particolarmente orgoglioso di aver seguito questo progetto sin dalla sua nascita – aggiunge l’assessore all’Agricoltura Pierpaolo Giuri – un’iniziativa non soltanto di stampo agricolo, ma soprattutto un progetto di rinascita ambientale e paesaggistica. La Xylella ha profondamente ferito il nostro territorio, privandolo di una parte importante del suo patrimonio verde. Con oltre 16 mila piante messe a disposizione in tre edizioni, stiamo contribuendo concretamente a ricostruire quel paesaggio di uliveti che per generazioni ha caratterizzato la nostra terra. Ringrazio il sindaco Pippi Mellone per aver creduto in questa iniziativa, le colleghe Maria Giulia Manieri Elia e Alessandra Fracella, gli uffici comunali e soprattutto i cittadini e gli agricoltori che hanno aderito, diventando i veri protagonisti di questo percorso”.

Con il completamento della edizione di PiantiamOli, il Comune di Nardò prosegue il proprio impegno per la tutela del territorio, la biodiversità e il recupero del paesaggio rurale, coinvolgendo direttamente proprietari e conduttori di terreni agricoli.