NARDO‘ (Lecce) – Si celebra in tutta Italia oggi, sabato 21 novembre, la Giornata nazionale degli alberi, riconosciuta da una legge del 2013 per promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e il valore del patrimonio arboreo e del verde urbano. In questa occasione, l’amministrazione comunale rende noto che stanno per essere assegnati gli alberi di ulivo del progetto PiantiamOli, giunto alla terza edizione, che porterà alla messa a dimora di circa 6 mila nuove piante di ulivo, che si aggiungono alle oltre 10 mila già distribuite nelle prime due edizioni.

PiantiamOli è l’iniziativa che promuove l’impianto di nuovi oliveti con l’obiettivo di sostenere l’economia agricola locale e difendere i caratteri e la struttura tipica del paesaggio agricolo locale devastato dal complesso del disseccamento rapido dell’olivo.

“PiantiamOli – dice il sindaco Pippi Mellone – è un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall’inizio e che oggi continua a crescere, dando risultati concreti. Investire nella piantumazione di nuovi ulivi significa investire nel futuro della nostra città, nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del paesaggio. Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso e di coinvolgere sempre più cittadini e agricoltori nella rinascita del nostro territorio”.

“Sono particolarmente orgoglioso di aver seguito questo progetto sin dalla sua nascita – aggiunge l’assessore all’Agricoltura Pierpaolo Giuri – un’iniziativa non soltanto di stampo agricolo, ma soprattutto un progetto di rinascita ambientale e paesaggistica. La Xylella ha profondamente ferito il nostro territorio, privandolo di una parte importante del suo patrimonio verde. Con oltre 16 mila piante messe a disposizione in tre edizioni, stiamo contribuendo concretamente a ricostruire quel paesaggio di uliveti che per generazioni ha caratterizzato la nostra terra. Ringrazio il sindaco Pippi Mellone per aver creduto in questa iniziativa, le colleghe Maria Giulia Manieri Elia e Alessandra Fracella, gli uffici comunali e soprattutto i cittadini e gli agricoltori che hanno aderito, diventando i veri protagonisti di questo percorso”.

Con il completamento della edizione di PiantiamOli, il Comune di Nardò prosegue il proprio impegno per la tutela del territorio, la biodiversità e il recupero del paesaggio rurale, coinvolgendo direttamente proprietari e conduttori di terreni agricoli.