Salento – Controlli e provvedimenti del Questore contro soggetti pericolosi. La scorsa settimana, dal 16 novembre al 22 novembre, la Polizia di Stato ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio nelle località di Lecce, Nardò, Copertino, Gallipoli e Squinzano.

La presenza sul territorio è stata intensificata grazie al coordinamento degli equipaggi della squadra volante della Questura di Lecce dagli agenti in servizio presso i Commissariati di P.S. e dal Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, unitamente a diversi settori operativi e info-investigativi, che hanno effettuato sia controlli di polizia giudiziaria che amministrativa in sinergia con le Divisioni competenti.

Nell’ambito dell’intera attività provinciale sono state identificate complessivamente 5461 persone e controllati 2413 veicoli.

Per quanto riguarda il capoluogo leccese, i poliziotti hanno proceduto al controllo dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, delle zone della movida e delle piazze maggiormente frequentate della città.

Lunedì scorso, 16 novembre, a Copertino, il Reparto prevenzione crimine ha effettuato un controllo degli avventori in un circolo all’interno del quale un soggetto di 51 anni, che annoverava diversi precedenti penali, ha esibito un documento di riconoscimento che, da un immediato riscontro, si presentava manomesso, ossia presentava un foro nella parte anteriore destra all’altezza del punto in cui è di norma inserito il microchip che, con un taglio preciso, era stato asportato. Il documento è stato sequestrato e il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Inoltre, da martedì scorso a oggi, il Questore Giampietro Lionetti ha adottato 18 fogli di via obbligatori e 5 avvisi orali nei confronti di soggetti responsabili di condotte violente o ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, all’esito delle attività svolte dagli Uffici della Polizia di Stato e dai Comandi dell’Arma dei Carabinieri del territorio.

Cinque provvedimenti sono della durata di 3 anni. Due misure riguardano due uomini denunciati in stato di libertà per rissa a seguito dell’intervento effettuato dalla Squadra Volanti della Questura lo scorso 25 ottobre tra via Boemondo e viale Lo Re. Un terzo foglio di via è stato notificato a un 28enne, arrestato il 29 ottobre per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver creato allarme in due esercizi commerciali di piazzetta Vittorio Emanuele II, arrivando a denudarsi in pubblico e ad aggredire passanti e agenti prima di essere bloccato con l’ausilio del personale sanitario. Altri due provvedimenti hanno colpito un 34enne e un 33enne, deferiti all’Autorità Giudiziaria per ricettazione il 29 ottobre dal Reparto Prevenzione Crimine, che li aveva sorpresi in via Torre Mozza mentre armeggiavano attorno a un distributore automatico di capsule sradicato dalla propria base, rinvenendo nella loro auto e indosso a uno dei due arnesi da scasso e diverse monete da un euro.

Sul fronte del contrasto ai reati predatori in provincia, il Questore ha disposto il divieto di ritorno per tre anni nei comuni di Collepasso e Cutrofiano nei confronti di tre uomini di 24, 25 e 36 anni. I tre erano stati arrestati in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casarano lo scorso 15 luglio in contrada Colagone, subito dopo aver messo a segno due rapine aggravate ai danni di altrettanti supermercati a Collepasso e Cutrofiano.

Un provvedimento di 3 anni con divieto di ritorno a Carmiano è stato emesso per un 25enne, fermato dalla Polizia Locale e da alcuni cittadini il 23 ottobre dopo aver raggirato un’anziana, fingendosi Carabiniere per farsi consegnare monili in oro, poi recuperati.

Analoga misura triennale è stata adottata per un 38enne, denunciato dai Carabinieri di Martano per tentato furto aggravato in abitazione commesso il 29 settembre insieme a una complice, e per una 38enne, deferita dai militari di Matino per il furto di un taglia-capelli avvenuto il 22 ottobre in un centro commerciale.

Un divieto di ritorno della durata di due anni nel comune di Melissano ha invece raggiunto un 37enne, arrestato in flagranza dai Carabinieri lo scorso 30 agosto mentre tentava di rubare un’auto in sosta.

Ulteriori misure sono state adottate per reati legati agli stupefacenti e al possesso di armi improprie. Un foglio di via di tre anni dal comune di Patù è stato notificato a un uomo, arrestato dai Carabinieri per droga. Un provvedimento di tre anni dal comune di Taviano ha interessato un altro uomo arrestato dai Carabinieri per spaccio. Per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere sono stati inoltre destinatari del divieto di ritorno triennale due uomini controllati dai Carabinieri a Melissano e Porto Cesareo.

Infine, due fogli di via della durata di tre anni dal comune di Veglie sono stati emessi su proposta della locale Stazione dei Carabinieri nei confronti due uomini segnalati per invasione di terreni o edifici.

Inoltre la Polizia di Stato ha proposto al Questore cinque misure di prevenzione personale dell’avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi a causa dei loro numerosi e gravi precedenti.