Lecce, è il momento di reagire. Di Francesco segna la strada

LECCE – È il momento di reagire. Dopo la pesante sconfitta di Frosinone, il Lecce è chiamato a voltare pagina e a ritrovare subito fiducia e risultati. Al Via del Mare arriva un Genoa in grande condizione, reduce da due vittorie consecutive, ma la squadra di Di Francesco ha bisogno di una risposta soprattutto sul piano caratteriale.

Il tecnico non vuole che l’ultima battuta d’arresto lasci strascichi: “A Frosinone abbiamo subito una batosta, ora dobbiamo levarcela dalla testa e ripartire con il giusto atteggiamento”. Il tecnico traccia la strada in vista di una gara importante, nella quale serviranno determinazione, equilibrio e maggiore attenzione.

Nonostante le numerose assenze, il Lecce dovrà trovare le energie per reagire e dimostrare di aver archiviato la delusione dell’ultimo turno. Di fronte ci sarà un avversario compatto e organizzato, da affrontare con aggressività e personalità.

La sfida rappresenta un’occasione importante per ritrovare entusiasmo e riconquistare il sostegno del pubblico. Come sottolineato da Di Francesco, “dobbiamo ripulire l’aria negativa per trasformarla in positiva”.

Adesso, però, serviranno i fatti: il Lecce vuole riscattarsi, lasciarsi alle spalle Frosinone e riprendere il proprio cammino in campionato e verso l’obiettivo salvezza.