TAVIANO (Lecce) – Nuovo intervento dei Carabinieri a Taviano per porre fine a una situazione di tensioni e maltrattamenti tra le mura domestiche. Nella giornata di giovedì 26 novembre, i militari della Stazione di Melissano hanno tratto in arresto un giovane del posto, già denunciato in passato dai propri genitori per condotte vessatorie.
L’allarme è scattato in seguito all’ennesimo episodio verificatosi all’interno dell’abitazione familiare. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato il ragazzo che, oltre a dover rispondere nuovamente di maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato anche con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
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