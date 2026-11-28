TAVIANO (Lecce) – Nuovo intervento dei Carabinieri a Taviano per porre fine a una situazione di tensioni e maltrattamenti tra le mura domestiche. Nella giornata di giovedì 26 novembre, i militari della Stazione di Melissano hanno tratto in arresto un giovane del posto, già denunciato in passato dai propri genitori per condotte vessatorie.

L’allarme è scattato in seguito all’ennesimo episodio verificatosi all’interno dell’abitazione familiare. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato il ragazzo che, oltre a dover rispondere nuovamente di maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato anche con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.