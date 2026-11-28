NEVIANO (Lecce) – Dovrà scontare una pena definitiva di quattro anni di reclusione in carcere per aver maltrattato la madre invalida. Nella mattinata di giovedì 26 novembre, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato a Neviano una donna di 52 anni, originaria di San Cesario di Lecce e formalmente residente a Taviano, già nota alle forze dell’ordine.

Il provvedimento scaturisce da una condanna passata in giudicato per maltrattamenti in famiglia, in relazione a una serie di episodi consumati tra il 2019 e il 2022 ai danni della madre.

I militari hanno individuato la donna proprio a Neviano, comune in cui aveva spostato il proprio domicilio, dando immediata esecuzione all’ordine di carcerazione.