NEVIANO (Lecce) – Dovrà scontare una pena definitiva di quattro anni di reclusione in carcere per aver maltrattato la madre invalida. Nella mattinata di giovedì 26 novembre, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato a Neviano una donna di 52 anni, originaria di San Cesario di Lecce e formalmente residente a Taviano, già nota alle forze dell’ordine.
Il provvedimento scaturisce da una condanna passata in giudicato per maltrattamenti in famiglia, in relazione a una serie di episodi consumati tra il 2019 e il 2022 ai danni della madre.
I militari hanno individuato la donna proprio a Neviano, comune in cui aveva spostato il proprio domicilio, dando immediata esecuzione all’ordine di carcerazione.
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