GALLIPOLI (Lecce) – Un’inchiesta sulla morte a 79 anni del giudice civile in pensione Antonio Bono, già titolare della sezione distaccata del tribunale civile di Gallipoli e componente della Corte d’appello di Lecce, deceduto il 20 novembre scorso all’ospedale di Galatina. La procura salentina (pm Roberta Di Filippo) ha aperto un fascicolo d’indagine in cui si ipotizzano i reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario a carico di ignoti. Nelle scorse ore il medico legale Liliana Innamorato, in servizio all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ha eseguito l’autopsia. Subito dopo, la salma di Bono è stata restituita alla famiglia e a Gallipoli, paese di origine del giudice, si sono celebrati i funerali. A sollecitare l’intervento della Magistratura è stata una delle due figlie del giudice in pensione con una denuncia formalizzata negli uffici della caserma di Gallipoli in cui ha ripercorso gli ultimi giorni di vita del padre.

Dalle informazioni acsquisite dal Corriere Salentino, l’ex giudice era in trattamento dialitico all’ospedale di Gallipoli dove seguiva un trattamento specifico. Nei giorni precedenti al 20 novembre, però, accusa uno stato febbrile che, a detta dei medici, si doveva ricondurre a un’infezione dell’accesso vascolare. Un’ipotesi, nulla più, da curare con un antibiotico. Dopo l’esito positivo dell’esame delle emocolture, viene trasferito nel reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Galatina dove segue una cura antibiotica urgente per debellare il batterio riscontrato con l’emocultura. Da quel giorno il quadro clinico appare in netto miglioramento come attesterebbero i prelievi che evidenziano una regressione dell’infezione e i parametri dell’emocromo rientrati nei valori. Anche gli esiti della Pet (per verificare la presenza o meno di focolai di infezione) risultano confortanti ed escludono infezioni alle valvole cardiache. Al netto di un’evoluzione positiva delle condizioni di salute, il magistrato in pensione negli ultimi giorni è inappetente, non riesce a comunicare e appare in uno stato soporoso. I medici, però, rassicurerebbero le figlie del magistrato su una rapida risoluzione dell’infezione.

La situazione, in realtà, precipita nel rapido volgere di poche ore: subentrano battiti accelerati e uno stato febbrile, il paziente viene sottoposto a una Tac urgente di cui non sarebbe stato comunicato il referto. Pochi minuti dopo, nonostante le rassicurazioni dei medici, il giudice accusa una crisi respiratoria. Si rende necessario l’intervento dei rianimatori ma alle 19.51 viene dichiarata la morte di Bono. Per le figlie, nel centrodialisi di Gallipoli sarebbe stata sottovalutata l’insorgenza dell’infezione. Negligenze? Superficialità? Saranno ora gli accertamenti medico-legali a chiarire l’eventuale correlazione tra l’accesso vascolare e la dialisi, e il perché di un peggioramento così repentino e una crisi respiratoria anche alla luce degli esiti della Pet, della TAC urgente e della seduta dialitica: tutti accertamenti eseguiti solo poche ore prima dell’improvvisa dipartite.

Al di là dei risvolti investigativi rimane il lutto per la scomparsa di un magistrate che, per anni, ha presieduto le aule dei tribunali di Lecce e Gallipoli (tra il 2010 e il 2015), svolgendo le proprie funzioni con rigore, imparzialità e nel rispetto di tutti le parti coinvolte nei giudizi. “Ho ereditato il suo ruolo nel ’91 presso la sezione lavoro – ricorda l’ex presidente del tribunale penale di Lecce, Roberto Tanisi – e ho avuto modo di riscontrare il lavoro molto corretto e tecnicamente ineccepibile del collega. Lo ricordo un po’ riservato, schivo ma sempre gentile con gli avvocati e i colleghi.