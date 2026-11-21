LECCE – È stato appena pubblicato il libro del dottor Antonio Provenzano, medico oculista e Responsabile dell’unità operativa di Oftalmologia di Città di Lecce Hospital, che ha eseguito oltre 20000 interventi di cataratta e migliaia di interventi di chirurgia refrattiva laser. E noi lo abbiamo intervistato.

Dottor Provenzano, lei è un chirurgo oculista che da molti anni si occupa di cataratta. Come nasce l’idea di scrivere un libro di racconti?

In realtà non credo che questo libro sia così lontano dalla mia professione. Da oltre venticinque anni incontro quotidianamente persone che si affidano a me per recuperare la vista. Nel corso del tempo ho imparato che ciascuno porta con sé molto più di un problema agli occhi. Ci sono abitudini, ricordi, paure, aspettative e piccoli aspetti della vita quotidiana che la cataratta finisce per modificare. Spesso sono proprio questi dettagli a rimanermi impressi, anche a distanza di anni. A un certo punto ho pensato che meritassero uno spazio diverso da quello di una cartella clinica. Così è nata l’idea di raccontarli.

Il titolo è piuttosto singolare: “La cataratta vista da loro”. Perché ha scelto di raccontare questa patologia attraverso gli occhi dei pazienti anziché attraverso quelli del medico?

Perché noi medici siamo abituati a osservare la cataratta dal punto di vista clinico: valutiamo il cristallino, misuriamo i parametri oculari, programmiamo un intervento e ne analizziamo il risultato. Ma il paziente vive qualcosa di completamente diverso. Per lui la cataratta può significare non riuscire più a leggere un libro, distinguere i volti delle persone care o svolgere con sicurezza un’attività che ha sempre amato. Ho voluto ribaltare la prospettiva e lasciare idealmente la parola a chi vive questa esperienza. Il titolo nasce proprio da qui: non è il medico che guarda gli occhi del paziente, ma il paziente che ci racconta il proprio mondo.

Nel libro incontriamo ventotto personaggi molto diversi tra loro, dal sarto al professore, dal camionista alla pianista. Come ha costruito queste storie e cosa le accomuna?

Il materiale di partenza è quello che ho raccolto in tanti anni di attività professionale: persone, conversazioni, situazioni e piccoli episodi che mi hanno colpito. Da questi elementi sono nati racconti che hanno una propria dimensione narrativa. Ho scelto personaggi di età e professioni differenti perché volevo mostrare quanto il significato della vista cambi da persona a persona. Per un sarto è importante riconoscere la precisione di una cucitura, per una pianista leggere uno spartito, per un camionista affrontare la strada con sicurezza. Non volevo scrivere ventotto versioni dello stesso intervento chirurgico, ma ventotto storie di vita nelle quali la cataratta entra in modo diverso, talvolta come protagonista, altre volte quasi in punta di piedi.

Leggendo il libro si ha l’impressione che il tema centrale non sia soltanto la vista, ma anche il rapporto delle persone con il tempo, i ricordi e la propria identità. È una lettura corretta?

Sì, ed è probabilmente uno degli aspetti a cui tengo maggiormente. La vista non è soltanto una funzione sensoriale. È profondamente legata alla nostra autonomia, al nostro lavoro, alle relazioni e al modo in cui conserviamo e riconosciamo ciò che ci circonda. Quando comincia a deteriorarsi, spesso sono le piccole cose a cambiare per prime. E sono proprio quelle che rischiamo di sottovalutare. Nel libro ho cercato di raccontare questa dimensione quotidiana, senza trasformare ogni esperienza in una grande lezione di vita. A volte basta un gesto, una frase o un’abitudine per far comprendere quanto sia importante vedere bene.

In due racconti cambia la prospettiva e dà voce anche al chirurgo e alla sua collaboratrice. Perché ha sentito il bisogno di inserire queste due figure?

Mi sembrava giusto raccontare anche ciò che accade dall’altra parte. Il chirurgo viene spesso identificato con il gesto tecnico, con la precisione e con la responsabilità dell’intervento. Tutto questo è certamente vero, ma esiste anche una dimensione umana del nostro lavoro che difficilmente emerge. Ci sono incontri che ricordiamo, pazienti che ci sorprendono e situazioni che ci fanno riflettere. La collaboratrice, invece, rappresenta un altro sguardo, altrettanto importante: quello di chi accompagna le persone nel loro percorso, ne ascolta le preoccupazioni e spesso coglie particolari che al medico possono sfuggire. Ho voluto dare spazio anche a questa sensibilità.

A chi si rivolge questo libro? E soprattutto, cosa le piacerebbe che rimanesse al lettore dopo averlo terminato?

Mi piacerebbe che fosse letto anche da chi non ha mai avuto problemi di vista e non ha alcuna familiarità con la medicina. Non ho scritto un manuale sulla cataratta, né un libro destinato esclusivamente ai miei pazienti o ai colleghi. Ho cercato semplicemente di raccontare delle persone. Se, chiudendo il libro, un lettore si ritrovasse a pensare a un proprio familiare, a un ricordo o a un piccolo gesto quotidiano al quale non aveva mai prestato particolare attenzione, considererei raggiunto il mio obiettivo. E se un collega, leggendo queste pagine, sentisse il desiderio di ascoltare qualche minuto in più la persona che ha davanti, ne sarei particolarmente felice.