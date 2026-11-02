Vietava alla moglie di indossare scollature e di frequentare l’Università. Donna denuncia, indagato marito

GALATINA (Lecce) – Avrebbe impedito alla moglie per 15 anni di iscriversi all’Università, indossare in pubblico abiti con una pur minima scollatura, limitandone le uscite e l’utilizzo dei social. E quando la donna ha deciso di andare via da casa, come avvenuto di recente, l’avrebbe tempestata di messaggi (883 quelli audio e 269 scritti) e di email minacciose. Non solo. Per rendere la vendetta ancor più pesante, ai familiari della donna avrebbe inoltrato immagini intime della donna. Per tutto questo un 43enne di Galatina, è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla persona offesa: una misura che il giudice ha ritenuto necessaria per bloccare un soggetto definito “patologicamente geloso”.

Inevitabilmente la donna ha subito pesanti ripercussioni sul piano psicofisico: solo, pochi giorni addietro, è stata costretta a rivolgersi all’ospedale dove i medici le hanno riscontrato un attacco di panico da curare con psicofarmaci e un percorso terapeutico. Un attacco molto più forte dei precedenti dopo la minaccia dell’uomo, poi messa in atto, di inviare foto ai familiari. E stato a quel punto che la donna ha deciso di andare in caserma. Ai carabinieri ha raccontato anni di sofferenze e di prevaricazioni. Non poteva avere amici maschi, indossare gli abiti che avrebbe voluto. Come accaduto in occasione di una visita dal ginecologo quando lui le avrebbe strappato una maglietta perché, a suo dire, “troppo scollata”.

Quando lui era fuori per lavoro, la obbligava a mandargli foto per accertarsi su dove si trovasse senza consentirle di avere un profilo social. E le aveva anche imposto di fare puntuali resoconti della giornata (anche solo per riposare doveva comunicarlo al marito). Così quando ha deciso che ormai non c’era più alcun margine per tenere in vita il matrimonio, sarebbe stata tartassata di messaggi dall’uomo che, una volta bloccato, avrebbe contattato la moglie con e-mail in cui le augurava un incidente automobilistico o una malattia mortale, il tutto corredato da messaggi minatori del tipo: “Come hai rovinato tu la mia vita, io rovino la tua” e “non ho più niente da perdere”. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, difeso dall’avvocato Roberto Stanislao, si è detto rammaricato per le condotte assunte.