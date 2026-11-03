Tromba d’aria a Frigole, devastato il Lido Smeraldo: muri e alberi abbattuti. Crolli di alberature anche in altre zone

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LECCE – Muri abbattuti, alberi crollati e gravi danni al Lido Smeraldo: una tromba d’aria ha colpito Frigole, lasciando una scia di devastazione nella marina leccese. Ma i crolli di alberature sono stati registrati anche in zone centrali di Lecce. La violenza del vento si è abbattuta sullo stabilimento balneare e sulle aree circostanti, rendendo necessario un lungo intervento per mettere in sicurezza strade e zone abitate. I lavoratori della Lupiae Servizi sono rimasti al lavoro per tutta la notte sotto la pioggia, impegnati a rimuovere gli ostacoli e a ridurre i pericoli provocati dai crolli.

Un’attività proseguita per ore nei punti colpiti dal maltempo, dove la caduta degli alberi ha richiesto particolare attenzione per consentire il passaggio in condizioni di sicurezza e proteggere chi abita nella zona. Il passaggio della tromba d’aria ha lasciato strutture danneggiate, muri a terra e alberi abbattuti, mostrando tutta la forza del fenomeno che ha investito il litorale. Le conseguenze del maltempo si sono fatte sentire anche in città.

Grossi danni sono stati segnalati in via Giovanni Rizzo, all’incrocio dell’ospedale, dove sono crollati alcuni alberi. Problemi con le alberature anche nel centro di Lecce. Tutti scenari accomunati dalla violenza delle raffiche e dalla necessità di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo. A Frigole, dopo una notte di lavoro, resta da ricostruire l’entità complessiva dei danni, a partire da quelli subiti dallo stabilimento balneare e dalle aree attraversate dalla tromba d’aria.