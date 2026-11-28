SPECCHIA – Aprire al pubblico l’intero castello Protonobilissimo Risolo, a cominciare dagli ambienti che oggi sono di proprietà privata. È l’obiettivo della delibera approvata dal Consiglio comunale di Specchia nella seduta del 27 novembre, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. L’assemblea ha dato il via alle attività preliminari per acquisire le porzioni del complesso che ancora non appartengono al Comune, attraverso la procedura di espropriazione per pubblica utilità prevista dall’articolo 95 del Codice dei beni culturali.

Affacciato su piazza del Popolo, il castello è il monumento più rappresentativo del paese ed è stato dichiarato di interesse culturale particolarmente importante con decreto ministeriale. Al suo interno conserva affreschi, apparati decorativi, testimonianze architettoniche e manufatti di archeologia industriale che raccontano la storia produttiva e il lavoro delle passate generazioni. La divisione tra proprietà comunale e privata ha finora ostacolato una valorizzazione dell’intero complesso e limitato l’accesso a buona parte del patrimonio che custodisce. La piena apertura del castello è un traguardo che la comunità attende da decenni.

“Valorizzare un bene culturale significa, innanzitutto, preservarlo e renderlo fruibile a tutti”, sottolinea la sindaca Anna Laura Remigi, perché “la conoscenza della propria storia non rimanga prerogativa di pochi”. Con la delibera si apre la fase preparatoria di un iter che richiederà interlocuzioni con il Ministero della Cultura e che, come riconosce la prima cittadina, avrà tempi lunghi. “Ogni grande progetto presuppone il coraggio di compiere il primo passo”, osserva Remigi. L’impegno assunto in Consiglio è quello di rendere accessibile il castello nella sua interezza e, nelle parole della sindaca, “riconsegnare agli specchiesi una parte fondamentale della loro storia, della loro cultura e della loro memoria”.