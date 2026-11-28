Grande affluenza e ottima riuscita del primo appuntamento dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani, promosso dall’Amministrazione comunale di Tiggiano e tenutosi venerdì 27 novembre presso la Sala Conferenze di Piazza Castello.

L’incontro, curato dal Capitano Antonio Alaia, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Tricase, ha rappresentato un importante momento di informazione, sensibilizzazione e confronto con la cittadinanza, offrendo strumenti concreti per riconoscere le truffe, prevenirle e difendersi.

Ad aprire l’appuntamento, con i saluti istituzionali e gli indirizzi dell’Amministrazione comunale, sono stati il Sindaco Giacomo Cazzato e il Consigliere Fabio De Francesco.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il prezioso e costante impegno della Compagnia dei Carabinieri di Tricase nel garantire la sicurezza e la serenità delle comunità del Capo di Leuca, un territorio storicamente caratterizzato da una contenuta incidenza dei fenomeni di grave criminalità, il cui equilibrio sociale va quotidianamente custodito attraverso la prevenzione, il presidio del territorio e la collaborazione tra cittadini e istituzioni. Grande soddisfazione è stata espressa dal Consigliere Fabio De Francesco per la partecipazione della cittadinanza e per la qualità dell’iniziativa, nella convinzione che la conoscenza e l’informazione rappresentino i primi e più efficaci strumenti di tutela delle fasce maggiormente esposte al rischio.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al Capitano Antonio Alaia e a tutti gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri per la professionalità, la disponibilità e la quotidiana vicinanza alle nostre comunità.

La sicurezza è un patrimonio collettivo che si costruisce attraverso la fiducia, la prossimità delle istituzioni e la responsabilità condivisa.