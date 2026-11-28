Il Lecce si prepara alla sfida contro l’Atalanta, in programma lunedì 30 novembre alle 18.30 al Via del Mare, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta rimediata nell’ultimo turno sul campo della Lazio. Una partita delicata per la formazione di Eusebio Di Francesco, chiamata a conquistare punti importanti davanti al proprio pubblico contro una squadra che sta cercando continuità e ambisce a risalire la classifica. Le indicazioni della vigilia portano verso la conferma del 4-3-3, sistema di gioco sul quale il tecnico giallorosso sembra intenzionato a costruire la partita.

Tra i pali ci sarà Falcone, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Danilo Veiga e Gallo sulle corsie esterne, con Tiago Gabriel al centro. Al suo fianco resta aperto il ballottaggio tra Gaspar e Siebert, con il primo leggermente favorito. A centrocampo si va verso il ritorno dal primo minuto di Ngom, affiancato da Coulibaly e Maleh. Il reparto ritrova così una soluzione importante, anche alla luce dell’indisponibilità di Kaba, fermato da una lesione muscolare che lo terrà fuori per diverse settimane. Non ci sarà neanche Ilic. In attacco, riflettori puntati su Fatah. L’esterno giallorosso è in corsa per una maglia da titolare e rappresenta una delle soluzioni più interessanti per dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Al momento appare favorito nel ballottaggio con Monteiro, che ha recuperato ed è tornato a disposizione. Dall’altra parte dovrebbe agire N’Dri, mentre Geubbels è in vantaggio su Stulic per occupare il ruolo di centravanti. Qualche novità anche sul fronte delle disponibilità: oltre a Monteiro, Di Francesco ritrova Berisha, entrambi recuperati e nuovamente candidabili per un posto nell’undici iniziale. Restano invece indisponibili Pierotti, Kaba e Ilic.

Sul versante bergamasco, Maurizio Sarri dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. In porta spazio a Sportiello, chiamato a sostituire Carnesecchi, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Bellanova, Scalvini, Kolasinac e Zappacosta. Quest’ultimo dovrà comunque guardarsi dalla concorrenza di Bernasconi. In mediana Kessié ed Ederson sembrano partire in vantaggio, anche se Pasalic resta un’alternativa da considerare. Sulla trequarti De Ketelaere agirà centralmente, con Elmas e Rowe candidati a occupare le corsie offensive. Zalewski rappresenta un’altra opzione, soprattutto per la posizione esterna. In avanti il riferimento dovrebbe essere Krstovic, ex della partita e osservato speciale della serata. L’Atalanta dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: non saranno a disposizione Carnesecchi, Hien, Kossounou e Pompei.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.

ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.