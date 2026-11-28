Dal contesto delle feste popolari ai salotti aristocratici e alle sale da concerto, il tamburello ha attraversato la storia musicale europea tra Settecento e Ottocento, assumendo ruoli e significati differenti. A questa vicenda, poco conosciuta, è dedicato il volume “Il tamburello in Europa tra 1700 e 1800“ (Squilibri, 2026) pubblicato nella collana Symphonia del Conservatorio “Saverio Arlia” e scritto da Andrea Piccioni, percussionista, compositore e didatta, docente di Tamburi a cornice del Mediterraneo presso lo stesso Conservatorio.

Il volume sarà presentato venerdì 4 dicembre, alle ore 17.30, nell’auditorium del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, in via Vincenzo Ciardo 2. L’incontro è organizzato dalla Fondazione La Notte della Taranta in collaborazione con il Conservatorio leccese. A dialogare con Andrea Piccioni sarà Vito De Lorenzi, docente di Tamburi a cornice del Mediterraneo presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Modera Daniela Castaldo, professoressa associata di Musicologia e Storia della Musica presso l’Università del Salento, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione La Notte della Taranta.

«Con la presentazione del volume di Andrea Piccioni prosegue il ciclo di incontri promosso dalla Fondazione La Notte della Taranta – dichiara Daniela Castaldo, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione – Si tratta del secondo appuntamento di un percorso che intende offrire occasioni di approfondimento e confronto sui patrimoni musicali, sulle tradizioni e sulle loro trasformazioni nel tempo. Il libro affronta un capitolo poco conosciuto della storia musicale europea, ricostruendo il percorso del tamburello che, tra Settecento e Ottocento, dalle feste e dalle pratiche popolari approda nei salotti aristocratici e nelle sale da concerto, diventando anche uno strumento particolarmente apprezzato dalle interpreti femminili. Attraverso un’ampia ricerca documentaria e iconografica, Andrea Piccioni restituisce visibilità a una vicenda musicale di grande interesse, arricchita dalle trascrizioni di composizioni di Clementi, Steibelt e Dale per pianoforte e tamburello. La ricerca di Piccioni ci ricorda quanto sia importante guardare agli strumenti musicali non soltanto come espressione di tradizioni locali, ma anche come testimoni di scambi, circolazioni e trasformazioni culturali. È proprio questa prospettiva, capace di intrecciare storia, ricerca e pratica musicale, che la Fondazione intende valorizzare attraverso il ciclo di incontri avviato con la presentazione del volume di Eugenio Imbriani sul tarantismo».

Strumento profondamente radicato nella tradizione del Salento e di altre numerose culture del Mediterraneo, il tamburello possiede e narra una storia che attraversa epoche, territori e contesti musicali differenti. Il volume di Andrea Piccioni offre l’occasione per ampliare lo sguardo oltre la dimensione locale e approfondire la presenza di questo strumento nella vicenda musicale europea tra XVIII e XIX secolo.

«Ospitare la presentazione del volume di Andrea Piccioni sulla storia del tamburello in Europa testimonia la vicinanza tra il Conservatorio e la Fondazione La Notte della Taranta e offre agli studenti e al pubblico un’importante occasione di approfondimento storico-musicale – dichiara il Direttore del Conservatorio “Tito Schipa” Giuseppe Spedicati – Siamo particolarmente soddisfatti di poter consolidare il rapporto con la Fondazione grazie alla sottoscrizione di una convenzione che consentirà di mettere in comune competenze e professionalità, sviluppare progetti di ricerca e arricchire l’offerta formativa, anche offrendo agli studenti del Conservatorio nuove opportunità di crescita artistica e professionale».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione La Notte della Taranta per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio musicale tradizionale, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai più significativi percorsi di studio e di ricerca contemporanei nell’ambito delle culture popolari.