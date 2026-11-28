ROMA – Riconoscere il Salento come area di crisi agricola e stanziare 300 milioni di euro l’anno dal 2027 al 2029 per la rigenerazione produttiva e la tutela del lavoro. È quanto chiede Leonardo Donno, deputato del Movimento 5 Stelle e coordinatore regionale del partito in Puglia, con un emendamento alla legge di Bilancio. La proposta prevede un fondo da 900 milioni complessivi nel triennio per sostenere un territorio in cui la Xylella ha colpito l’olivicoltura, con ripercussioni sulle imprese e sull’occupazione lungo tutta la filiera.

“Se Giorgia Meloni pensa che le proteste siano finite si sbaglia”, attacca Donno, ricordando le recenti manifestazioni di agricoltori e autotrasportatori in Puglia, che il deputato ha incontrato anche insieme al presidente del M5S Giuseppe Conte. Le categorie scese in piazza, sostiene, attendono ancora risposte a “una situazione insostenibile che ha messo in ginocchio intere famiglie”. Da qui l’accusa all’esecutivo, che secondo il parlamentare “fino a oggi ha fatto finta di non vedere”.

L’emendamento nasce dall’iniziativa di agricoltori, amministratori locali e ALPAA Puglia, che hanno fatto fronte comune per chiedere interventi in un’area vasta. Il punto di partenza è la perdita di milioni di ulivi e il contraccolpo sulle attività che dipendono dall’olivicoltura. “È in atto una crisi produttiva e occupazionale della filiera agricola che non può passare inosservata”, afferma Donno, ricordando che negli ultimi mesi la mobilitazione ha coinvolto amministratori di diversi schieramenti.

A loro, e in particolare a quelli di centrodestra, il deputato chiede di portare la proposta all’attenzione dei propri rappresentanti in Parlamento. L’appello è rivolto soprattutto ai parlamentari salentini della maggioranza, chiamati a sostenere il riconoscimento dell’area di crisi e il finanziamento degli interventi. “Non ci si può sottrarre a una responsabilità che riguarda centinaia di migliaia di persone”, conclude Donno.