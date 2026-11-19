LECCE – Il 22 dicembre il Tar di Lecce discuterà la richiesta di sospendere l’ampliamento delle zone di interesse urbanistico su cui si basa l’estensione delle strisce blu. A presentarla sono 48 residenti, assistiti dall’avvocato Francesco Calabro, che contestano il passaggio alla sosta a pagamento in quartieri dove oggi si parcheggia gratuitamente. È il primo appuntamento del ricorso collettivo e arriva prima dell’11 gennaio, data prevista per l’entrata in vigore del piano (anche se si tratterà solo dell’entrata in vigore solo di una parte del piano, sulle strisce blu che già ci sono). In quella sede i giudici dovranno pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva, mentre il merito del ricorso sarà esaminato successivamente.

Secondo i ricorrenti, le zone periferiche interessate non avrebbero le caratteristiche necessarie per giustificare l’ampliamento delle aree tariffate. Nel ricorso si contesta anche la mancanza di gradualità nell’attuazione del piano e si rileva la differenza tra i 12.040 posti contemplati nel Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e i 13.274 autorizzati con ordinanza dirigenziale. Intanto a Palazzo Carafa si allungano i tempi del confronto politico. Il Consiglio comunale chiamato a discutere anche la mozione del centrosinistra, che chiede di bloccare l’allargamento delle strisce blu alle periferie, è stato spostato da lunedì a giovedì per ragioni formalmente indicate come tecniche. L’opposizione sospetta che sul rinvio abbia pesato anche la difficoltà della maggioranza a trovare una linea comune. Nel centrodestra le perplessità più marcate sarebbero emerse in Fratelli d’Italia. Con la mozione, il centrosinistra vuole portare ciascun consigliere di maggioranza a dichiarare con il proprio voto se sia favorevole o contrario a sospendere l’estensione delle strisce blu nelle periferie. È su quel voto che l’opposizione pone una questione di coerenza.

Chi aveva contestato alla giunta Salvemini l’ampliamento della sosta a pagamento è ora chiamato a esprimersi su un piano che la estende a intere zone, da via Leuca ai Salesiani, da Santa Rosa a San Pio, lungo tutta via Taranto. Tra i banchi della maggioranza si lavora alacremente ai correttivi, si cerca di formalizzare ogni concessione fatta, per ora, solo sui giornali: 15 minuti gratis, parcheggi di interscambio, agevolazioni ai commercianti e lavoratori, agevolazioni per i residenti nelle zone verdi. L’idea di ampliare la sosta tariffata risale alla precedente amministrazione, che puntava però a introdurla gradualmente e a fermarsi prima delle aree più periferiche oggi interessate. Il piano Salvemini prevedeva inoltre rincari più consistenti del grattino nelle seconde e terze ore (fino a oltre 3 euro), soprattutto in piazza Mazzini. La giunta Poli Bortone ha scelto di contenere quegli aumenti distribuendo la sosta a pagamento su un’area più vasta. Giovedì il centrosinistra chiederà alla maggioranza di assumersi in aula la responsabilità di quella scelta. Il 22 dicembre saranno i giudici amministrativi a valutare se sospendere il provvedimento che la rende possibile.