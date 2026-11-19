“L’intelligenza artificiale agentica pone di fronte a sfide inedite, che richiedono altrettanto inedite forme di consolidamento delle nostre capacità di difesa e di risposta”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando di cybersicurezza a Roma, all’Opificio Italiacamp, all’evento “Competitività Paese. La legacy del Pnrr e le nuove politiche europee per la crescita”.

Mantovano ha spiegato che, rispetto a qualche mese fa, “non è necessario un agente statuale o parastatuale ostile”: bastano poche persone con competenze elevate che si accordino tra loro e utilizzino questa tecnologia. “L’innalzamento della protezione cyber non può essere realizzato autoritativamente, dall’alto, e richiede il contributo di ciascun anello della complessa catena del sistema-Nazione, quindi amministrazioni, imprese, singoli cittadini”, ha proseguito.

Sul fronte delle risorse, Mantovano ha ricordato che dal Pnrr “sono stati 623 milioni di euro i fondi resi disponibili e con questi è stato possibile attuare otto avvisi pubblici gestiti dall’Agenzia per la cybersicurezza” e che “il Governo ha previsto per la prossima legge di bilancio quasi 300 milioni di euro di stanziamenti”. A proposito dell’adeguatezza dei fondi, Mantovano ha chiarito che la cifra di 95,8 milioni di euro della quale si era parlato la scorsa settimana “non è affatto la dotazione complessiva, ma corrisponde al solo incremento per il 2027 rispetto al 2026”, perché “il disegno di legge di bilancio prevede 298,9 milioni di euro per il sistema cyber, contro i 203 milioni del 2026”.