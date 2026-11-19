Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, per il Lecce è arrivato il momento di rituffarsi nel campionato. Sabato 21 novembre, alle ore 15, i giallorossi saranno impegnati allo stadio Olimpico contro la Lazio, in una sfida che si preannuncia particolarmente impegnativa. La formazione salentina andrà a caccia di un risultato positivo su uno dei campi più difficili del torneo, confrontandosi con una squadra biancoceleste protagonista di un avvio di stagione convincente.

In casa Lecce, Eusebio Di Francesco è chiamato a sciogliere alcuni nodi soprattutto per quanto riguarda l’assetto tattico e le scelte nel reparto offensivo. Il tecnico potrebbe affidarsi al 4-3-3, ma non è da escludere il ricorso al 3-5-2, soluzione che permetterebbe al Lecce di presentarsi con maggiore densità in mezzo al campo e contenere le iniziative degli avversari. Nel caso in cui venisse confermato il modulo con quattro difensori, davanti a Falcone dovrebbero agire Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo spazio a Coulibaly, Ngom e Maleh, mentre in attacco N’Dri e Fatah potrebbero agire ai lati di Stulic. Proprio quest’ultimo dovrà guardarsi dalla concorrenza di Geubbels, che rappresenta un’alternativa per il ruolo di riferimento centrale. Qualora Di Francesco decidesse invece di optare per la difesa a tre, il reparto arretrato potrebbe essere composto da Danilo Veiga, Gaspar e Tiago Gabriel, con Dembélé e Gallo sulle corsie esterne. In mezzo al campo troverebbero spazio Coulibaly, Ngom e Maleh, mentre in avanti la coppia potrebbe essere formata da Geubbels e Fatah. Restano dunque diversi aspetti da chiarire in vista della trasferta romana. Il Lecce dovrà preparare una partita attenta sotto il profilo tattico, cercando di limitare le iniziative della Lazio e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Le ultime sedute di allenamento saranno determinanti per definire le scelte definitive dell’allenatore salentino.

Sul versante laziale, Gennaro Gattuso sembra orientato a confermare il 4-3-3. Tra i pali dovrebbe esserci Mandas, mentre il quartetto difensivo potrebbe essere composto da Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard e Pedraza. Qualche dubbio riguarda soprattutto la composizione della linea arretrata, con Doekhi che resta una possibile alternativa per il reparto centrale. A centrocampo il punto di riferimento dovrebbe essere Belahyane, affiancato da Taylor e Frattesi, quest’ultimo alle prese con una condizione fisica da valutare dopo gli impegni con la Nazionale. Dele-Bashiru resta comunque in corsa per una maglia da titolare. In attacco, invece, il tridente potrebbe essere formato da Isaksen, Pinamonti e Noslin, chiamati a garantire profondità, qualità e incisività negli ultimi metri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso.