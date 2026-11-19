CUTROFIANO (Lecce) – Intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie questa notte a Cutrofiano, dove un rogo ha distrutto un’autovettura in sosta danneggiando anche un edificio adiacente. L’allarme è scattato intorno all’1:25 all’angolo tra via Sanzio e via Piave.
Le fiamme hanno avvolto completamente una Fiat Tipo regolarmente parcheggiata, provocando danni anche al prospetto dell’abitazione situata a ridosso del veicolo. I caschi rossi hanno domato l’incendio, impedendo che il fuoco si propagasse all’interno dell’immobile, e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Galatone, che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause del rogo.
- Arte e dintorniVenerdì 2 ottobre al via la mostra "La memoria dei segni: Cutrofiano e la provincia di Lecce nelle fotografie di Donato De Donatis"
- AttualitàDomenica 13 settembre Li Ucci Festival propone un appuntamento speciale tra musica, sapori e tradizioni pugliesi grazie al progetto AssaggiUcci
- Lo spazio dei suoni“Li Giurni te li Trainieri” tornano a Cutrofiano: il 18 e 19 settembre grande musica con Bandabardò e Modena City Ramblers
- AttualitàSabato 5 settembre serata finale per Li Ucci Festival con Li Ucci Orkestra e tanti ospiti
- AttualitàVenerdì 4 settembre Li Ucci Festival prosegue con Carmen Floccari e Io, te e puccia
- AttualitàMercoledì 2 settembre Li Ucci Festival prosegue con un laboratorio, la presentazione del libro "Il ragno, la tela, il manicomio" e la musica di Carlo Canaglia De Pascali