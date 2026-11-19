CUTROFIANO (Lecce) – Intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie questa notte a Cutrofiano, dove un rogo ha distrutto un’autovettura in sosta danneggiando anche un edificio adiacente. L’allarme è scattato intorno all’1:25 all’angolo tra via Sanzio e via Piave.

Le fiamme hanno avvolto completamente una Fiat Tipo regolarmente parcheggiata, provocando danni anche al prospetto dell’abitazione situata a ridosso del veicolo. I caschi rossi hanno domato l’incendio, impedendo che il fuoco si propagasse all’interno dell’immobile, e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Galatone, che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause del rogo.